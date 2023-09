Ronald de Boer schrikt van topaanwinst van Ajax: 'Het leek wel alsof hij schaatsen aan had'

Ronald de Boer is 'heel erg' geschrokken van het spel van Ajax tegen FC Twente (3-1 verlies). De ploeg van trainer Maurice Steijn kreeg met name in de eerste helft alle hoeken van het veld te zien in Enschede. Topaanwinst Josip Sutalo was volgens De Boer één van de spelers die door het ijs zakte.

Ajax mocht zondag van geluk spreken dat het slechts met een 2-1 achterstand de rust inging. "Die eerste helft was schandalig slecht. Elke Ajax-fan is zich rot geschrokken. De communicatie, de manier van spelen, de jongens zijn het niet gewend. Het heeft tijd nodig, maar die krijg je bij Ajax niet", aldus De Boer bij Ziggo Sport.

Alle spelers van Ajax liepen volgens de oud-international achteruit. "De manier van spelen, hoe Ajax gewend is, zie je niet terug. Vooruit verdedigen, initiatief nemen, druk zetten… En je gaat het in een week niet veranderen. Wat is het niveau? Bij de eerste test was dat niet hoog genoeg. Ik ben bang. Blijft het hierbij? Of hebben ze tijd nodig. Alleen, bij Ajax heb je geen tijd."

Het is crisis in Amsterdam. En dat terwijl deze week wedstrijden tegen Olympique Marseille en Feyenoord wachten. "Als je die slecht doorkomt, dan ga je toch denken: waar gaat dit nu heen? Er zijn tien, elf, twaalf nieuwe spelers. Alleen die hebben geen idee hoe het is om bij Ajax te spelen. Normaal is het bij een gelijkspel al crisis. Beseffen ze dat? Dat gevoel heb ik niet."

Slechte wedstrijd Sutalo

Sutalo, deze zomer voor 20,5 miljoen euro (plus drie miljoen euro aan bonussen) overgekomen van Dinamo Zagreb, was een van de spelers die het zwaar had in De Grolsch Veste. "Bij Kroatië zag het er allemaal heel goed uit, maar het leek wel alsof hij schaatsen aan had. Verkeerde keuzes, fout instappen, verantwoordelijk voor de doelpunten… Hij leeft tussen hoop en vrees, maar ik ken meer vrees dan hoop. Je moet bouwen, maar de tijd is er niet meer. En zoals ik begreep is geld er ook niet meer."