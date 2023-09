Sensationele avond in Brugge: Noa Lang wordt luidkeels toegezongen en laat de harten sneller kloppen

is inmiddels al een paar maanden speler van PSV, maar hij is zijn oude werkgever Club Brugge nog niet vergeten. De aanvaller kwam woensdagavond nog in actie voor PSV in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar maakte 24 uur later zijn opwachting op het supportersfeestje voorafgaand aan het treffen tussen Club Brugge en KRC Genk.

Lang verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Club Brugge. De Belgische topclub huurde de aanvaller eerst voor een jaar van de Amsterdammers, alvorens hem voor ‘slechts’ zes miljoen euro definitief over te nemen. De Nederlander bleek een koopje voor Club Brugge. Hij werd twee keer kampioen van België en was met 38 doelpunten en 34 assists in 125 wedstrijden in alle competities van grote waarde voor Club Brugge. Lang hoopte in de zomer van 2022 al een transfer te maken, maar hij moest nog een jaartje wachten. In juli keerde hij bij PSV terug op de Nederlandse velden.

De rentree van Lang in zijn thuisland is spectaculair verlopen. Hij bezorgde PSV bij zijn debuut meteen de eerste prijs van het seizoen. De dribbelaar schittert ook buiten de lijnen. Met zijn eerste rapsingle ‘7K Op Je Feestje’ haalde hij binnen een paar uur miljoenen streams. Lang houdt van een feestje en heel gek is het dus niet dat hij zich donderdagavond meldde voor het supportersfeestje van Club Brugge voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen KRC Genk. Lang verscheen op het podium, waarop hij onder meer antwoord gaf op de vraag of hij ooit nog bij Club Brugge zal spelen. “Het is heel moeilijk om dat te beloven, maar het zou wel een droom zijn”, liet hij de harten van de Club Brugge-supporters harder kloppen.

Lang werd vervolgens ook nog luid toegezongen door de blauwzwarte aanhang. Een Club Brugge-fan schrijft op X bovendien dat het nummer 7K Op Je Feestje in het stadion werd afgespeeld. Lang mocht óók nog eens de aftrap verzorgen.