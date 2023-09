Sjoerd Mossou: ‘Als Wout Weghorst een hele normale jongen was geweest, had hij het natuurlijk nooit gered’

Wout Weghorst is dankzij zijn belangrijke rollen tijdens de interlandperiode onderwerp van gesprek. De spits van Hoffenheim scoorde tegen Griekenland de 3-0 en werd zondagavond de matchwinner tegen Ierland (1-2 winst). Weghorst baarde na afloop van de wedstrijd tegen de Ieren opzien met zijn houding tijdens het interview tegenover de NOS. In Paneka van het Algemeen Dagblad laat Sjoerd Mossou zijn licht schijnen over de aanvaller.

“Niet opgeleid in de jeugdopleiding van Ajax of Feyenoord, maar gewoon ouderwets op de Hollandse amateurvelden, en dan nu, samen met Denzel Dumfries de beste van het Nederlands elftal”, begint Mossou. “Nou ja, de beste, dat is Frenkie de Jong. Maar Weghorst en Dumfries behoren wél tot de belangrijkste. Dat is toch geweldig?”, gaat de journalist verder.

Hidde van Warmerdam stelt vervolgens dat ‘iedereen van Denzel Dumfries houdt’. “Maar bij Weghorst ligt dat toch nét wel een beetje anders”, aldus de presentator. Mossou weet hoe dat komt. “Weghorst is minder ‘aaibaar’, Weghorst is dat zelfs totaal niet. Hij geeft ook altijd een beetje gekke interviews, wat ook wel weer leuk is. Er gebeurt wel altijd wat met Wout”, meent de columnist.

“Wout is een beetje gek. Het is een heel aparte vogel, maar dat is ook wel een beetje zijn kracht. Stel je nou even voor dat hij een hele normale jongen was geweest, dan had hij het natuurlijk nooit gered”, vertelt Mossou vervolgens. Ook Willem van Hanegem was te spreken over het aandeel van Weghorst. “De Jong en Dumfries staken er ook bovenuit. En Weghorst, daar mag iedereen om lachen hoor. Maar hij gaat tot het gaatje en hij kopte tegen de Grieken een bal binnen en schiet Oranje nu langs Ierland. Hij doet wat hij moet doen. Dus we kunnen wel ophouden over wel of niet bellen naar Luuk de Jong, die zelf afscheid heeft genomen van Oranje. Weghorst doet waar hij voor staat: sleuren en scoren”, schreef De Kromme in zijn column voor het AD.