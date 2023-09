Slot doet navraag bij KNVB en doet opvallende wijziging voor Ajax - Feyenoord

Feyenoord voert meteen een wissel door aan het begin van de hervatting van De Klassieker. Trainer Arne Slot zegt dat Ramiz Zerrouki gaat starten in plaats van Yankuba Minteh.

Volg het restant van Ajax - Feyenoord in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

“Bij ons gaat meteen Ramiz Zerrouki starten in plaats van Yankuba Minteh", zegt Slot bij ESPN. In de opstelling die woensdagmiddag werd gedeeld door Feyenoord, staat Minteh nog wel. Slot is ervan overtuigd dat Feyenoord volgens de regels handelt. "Er waren allemaal regels, daar hebben we een overzicht van gekregen. Toen heb ik zelf nog één of twee additionele vragen gesteld: mag je al gelijk wisselen voordat de wedstrijd begint, en als je ziet dat de tegenstander dat doet, moet dat dan meteen op het wedstrijdformulier staan? Dat wist de KNVB op dat moment niet, dat hebben ze uitgezocht. Het is zo dat wij voorafgaand aan de wedstrijd onze wissel zullen plaatsen. Daar is Ajax ook van op de hoogte, dus dat zouden zij ook kunnen doen."

De KNVB verplicht wel dat op het formulier dezelfde elf namen staan als zondag. "Het wedstrijdformulier moet wel zo ingevuld worden, maar daarna is er een stuiterbal (scheidsrechtersbal, red.). Het spel ligt stil, dus je mag wisselen. Dat stond niet in het overzicht. Dan ga als trainer nadenken: wat zou een tegenstander kunnen doen? Die kunnen daar gebruik van maken, zeker als je op maandagavond Salah-Eddine ziet spelen bij Ajax. Dan ga je nog eens extra nadenken. Ik denk dat deze wedstrijd meer denkwerk vergt voor een wedstrijd dan ik ooit eerder heb meegemaakt. Je gaat denken wat Ajax zou kunnen doen en daar hebben wij ons antwoord op. We wilden zondag Yankuba eigenlijk ook al wisselen en doen dat nu voor Zerrouki."