Slot geeft transferupdates over Dilrosun, Idrissi en Hendriks en speculeert over Dávid Hancko

Feyenoord-trainer Arne Slot sluit niet uit dat er nog wat gaat gebeuren op de transfermarkt bij Feyenoord. De oefenmeester legde uit waarom Javairô Dilrosun zondag ontbrak in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht en besprak de situatie van Oussama Idrissi, die transfervrij is.

“Of Dilrosun met andere clubs mag praten? Nou, of dat mag… Of ja, dat mag”, bevestigde Slot uiteindelijk toch de vraag bij ESPN. “Hij vroeg vrijdag of hij niet hoefde te trainen. Daar heb ik mee ingestemd, omdat hij dicht bij een transfer dacht te zijn. Dat is nu nog niet gelukt. Als je vrijdag met je hoofd bij een transfer bent en de rest is met de wedstrijd bezig, dan is het niet logisch dat je zaterdag weer terugkeert. Maandag gaat hij weer meetrainen als de internationals weggaan en dan zien we wel of hij over twee weken nog bij ons is.” In sommige landen is de transfermarkt namelijk nog wel open en dat bleef een optie, bevestigde Slot.

Artikel gaat verder onder video

Als Dilrosun vertrekt, dan zal Feyenoord niet direct doorschakelen naar Idrissi. Slot noemde eerst alle mogelijke linksbuitens in zijn selectie op, onder wie Leo Sauer. “We willen ook jeugd de kans geven bij deze club. Dus dan is het niet logisch”, zei de oefenmeester, die vervolgens een transfer van Idrissi ook niet helemaal uitsloot. “Als je blessures krijgt voorin, dan zouden we altijd nog aan hem kunnen gaan denken.”

Ook ging Slot nog even in op de verhuur van Ramon Hendriks, waardoor Dávid Hancko de enige linksbenige centrale verdediger is bij Feyenoord. “We hebben nu zeven verdedigers over vier posities. Bij sommige clubs willen ze alles dubbel bezet hebben. Maar Lutsharel Geertruida heeft aangetoond ook links centraal achterin te kunnen spelen. En wij vinden dat Marcos López dat ook kan invullen." Bovendien is speeltijd belangrijk voor Hendriks. “Het zou kunnen zijn dat dit het laatste jaar van Hancko is. Of Hendriks een goede vervanger is, kun je moeilijker inschatten als hij een jaar op de bank zit.”