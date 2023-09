Spaanse voorzitter Rubiales gerechtelijk vervolgd: mogelijk lange celstraf

Luis Rubiales wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd voor de kus die hij na de gewonnen WK-finale van de vrouwen gaf aan Jennifer Hermoso. De aanklager gaat hem beschuldigen van seksueel geweld en dwang en stapt daarvoor binnenkort naar de rechter. In het minst gunstige scenario kan Rubiales tot een gevangenisstaf van liefst vijf (!) jaar worden veroordeeld.

In Spanje is het groot nieuws dat de aanklager Rubiales daadwerkelijk gaat vervolgen voor seksueel geweld en dwang. De rechter moet uitspraak doen of de voorzitter van de Spaanse voetbalbond ook daadwerkelijk schuldig wordt bevonden en welke straf daar dan eventueel bij past. Op seksueel geweld kan de gevangenisstraf van één jaar zelfs oplopen tot vijf jaar onder bepaalde voorwaarden.

Eerst moet de verdachtmaking nog wel concreet worden gemaakt door de officier, alvorens het strafproces eventueel van start kan gaan. Rubiales beweert bij hoog en bij laag dat de kus met wederzijds goedvinden is gegeven. Hermoso leek er in eerste aanzet nog weinig problemen mee te hebben, maar kwam daar al snel op terug en gaf toch aan zich niet goed te voelen bij de actie van Rubiales.

Daarmee lijkt de positie van Rubiales, die formeel alleen nog maar tijdelijk is geschorst door de FIFA, verder onhoudbaar te worden en moet hij dus ook vrezen voor een gerechtelijke straf. Jorge Vilda werd al ontslagen als bondscoach van de Spaanse vrouwen. De keuzeheer was een van de mannen die applaudisseerde voor de speech van Rubiales, toen hij aangaf niet op te stappen als bondsvoorzitter van Spanje.

Rubiales heeft ook van de UEFA een sanctie gekregen: hij werd in elk geval voor enkele maanden geschorst. RFEF-president Pedro Rocha sprak in een eerder gedeeld statement van 'totaal onaanvaardbaar gedrag' zijn afkeuring uit over Rubiales' gedrag en biedt zowel de excuses aan bij de Engelse als ook de Spaanse vrouwenploeg. Dat staan in schril contrast met de eerdere statement, waarin Rubiales continu werd gesteund. Ook is er 'enorme schade' aangericht, zo geeft de RFEF toe.