Speler die ooit één wedstrijd voor Ajax speelde gaat aan de slag bij Armeense koploper

Sam Hendriks mag zich officieel speler van Pyunik Erewan noemen. De spits, die ooit één wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax speelde, is woensdag gepresenteerd bij de club uit Armenië. Hendriks zat sinds deze zomer zonder club.

De aanvaller speelde afgelopen seizoen bij Olympiakos Nicosia in Cyprus en kwam tot een teleurstellend aantal van twee doelpunten in bijna veertig officiële wedstrijden. Aan dat avontuur kwam dus al snel een einde, waardoor Hendriks deze zomer transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever.

Artikel gaat verder onder video

Hendriks heeft een verleden bij Ajax. De spits werd door de Amsterdammers op jonge leeftijd opgepikt bij De Graafschap. Ajax liet hem de nodige vlieguren maken in de beloftenploeg in de toenmalige Jupiler League (nu de Keuken Kampioen Divisie). Dat ging Hendriks vrij aardig af. De inmiddels 28-jarige spits scoorde 23 doelpunten in dienst van Jong Ajax.

Mede dankzij die productieve seizoenen, mocht Hendriks één keer aantreden bij de hoofdmacht van de Amsterdamse club. Dat was in de wedstrijd tegen Vitesse, waarin de spits goed was voor een assist. In de jaren daarna kwam de aanvaller uit voor Go Ahead Eagles, OH Leuven, SC Cambuur en opnieuw De Graafschap. Hendriks gaat dit seizoen spelen bij Pyunik Erewan. Die club staat momenteel aan kop in de Armeense competitie.