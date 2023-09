Steijn en Slot zaten in hetzelfde vliegtuig; personeel Eindhoven Aiport moest ingrijpen

Maurice Steijn vertoefde tijdens de interlandonderbreking drie dagen op Ibiza. Tijdens de reis naar het Spaanse eiland kwam de trainer van Ajax toevallig een collega-coach uit de Eredivisie tegen: Arne Slot. Steijn en Slot pakten hetzelfde vliegtuig naar Ibiza en raakten op Eindhoven Airport met elkaar aan de praat, zo onthult eerstgenoemde zondag voorafgaand aan de aftrap van FC Twente – Ajax.

Steijn geeft voor de camera van ESPN aan dat hij tijdens de interlandonderbreking drie dagen op vakantie is geweest, omdat hij de beschikking had over ‘slechts twee of drie spelers van de A-selectie’. “We hadden zelfs te weinig spelers om een oefenwedstrijd in te plannen. Ik ben dus even weggeweest. Ik heb met niemand gebrainstormd op vakantie. Ik kwam wel een collega tegen op het vliegveld. Dat was even leuk. Ik kwam Arne Slot tegen”, aldus Steijn.

Artikel gaat verder onder video

“We zaten in hetzelfde vliegtuig onderweg naar Ibiza. Dat was leuk. We wisten het van elkaar niet. Hij had ’s ochtends nog getraind met Feyenoord, ik met Ajax. Daarna zijn we beiden naar Eindhoven gereden. Ik ken Arne al wat langer, dus het was leuk om elkaar even te zien. En toen bleek dat we ook nog in hetzelfde vliegtuig zaten. Dat was mooi”, vervolgt Steijn, die de inhoud van het gesprek dat hij had met Slot verklapt: “We waren gewoon lekker aan het kletsen, ook over het feit dat Feyenoord in zijn eerste drie wedstrijden ook twee punten was verloren. Daar praat je over.”

Steijn en Slot stapten uiteindelijk als laatste passagiers het vliegtuig in. De twee hadden een leuk gesprek, maar werden uiteindelijk door het luchthavenpersoneel gesommeerd om in te stappen. “Al pratende werden we toch gesommeerd om het vliegtuig in te stappen, omdat ze wilden vertrekken. En toen liepen we als laatst het vliegtuig. We zaten niet naast elkaar, maar wel aan het einde van het vliegtuig. Dat was hilarisch”, aldus Steijn.