Steijn haalt bezem door Ajax-opstelling en kiest Sutalo als captain

Josip Sutalo draagt de aanvoerdersband van Ajax bij zijn debuut. De verdediger start in de basisopstelling, die sowieso op flink wat plekken gewijzigd is tegen Fortuna Sittard. Ten opzichte van het duel met Ludogorets in de voorronde van de Europa League, is de opstelling op vijf plekken gewijzigd. Steven Bergwijn is niet fit genoeg om in actie te komen.

De captain zit vanwege zijn knieblessure niet bij de wedstrijdselectie en daardoor draagt Sutalo de aanvoerdersband. Tijdens de persconferentie werd Devyne Rensch geopperd als aanvoerder, wat niet werd ontkend door trainer Maurice Steijn. De oefenmeester heeft de band echter gegeven aan Sutalo, die een van de 'absolute eerste keuzes' was qua versterkingen achterin.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld is de basisplaats voor de negentienjarige Kristian Hlynsson opvallend, terwijl Georges Mikautadze en Gastón Ávila net als Sutalo hun debuut maken namens Ajax. Laatstgenoemde speelt op papier als linksback, maar op het veld kan ook Jorrel Hato op de plek worden gesteld. Mikautadze is op rechts de vervanger van Forbs, die naar de linkerkant schuift. Kenneth Taylor is een van de geslachtofferde spelers: hij zit op de bank. Dat geldt ook voor Chuba Akpom, die ook kan debuteren als hij binnen de lijnen komt.

Daarmee heeft Steijn zijn opstelling flink op de schop gegooid na de beschamende nederlaag tegen Ludogorets afgelopen donderdag, ondanks dat het wel genoeg was om de groepsfase van de Europa League te halen.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Avila; Van den Boomen, Hlynsson, Tahirovic; Mikautadze, Brobbey, Forbs