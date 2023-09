Steijn: ‘Ik ben realistisch, misschien genoegen nemen met gelijkspel tegen Feyenoord’

Maurice Steijn kijkt met vertrouwen uit naar De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. De oefenmeester denkt dat zijn ploeg een team heeft dat de regerend landskampioen zou kunnen verslaan, al is hij wel op zijn hoede voor de Rotterdamse ploeg van Arne Slot.

"Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax. En wij spelen thuis en hebben heel veel spirit gekregen van de wedstrijd van donderdag", zegt Steijn op de persconferentie in aanloop naar De Klassieker. NOS-verslaggever Bert Maalderink confronteert Steijn vervolgens met de cijfers en geeft aan dat Ajax momenteel wel op een beschamende twaalfde plek staat in de Eredivisie: "Dat weet ik, maar wij zijn nog steeds Ajax."

Steijn is van mening dat hij bij Ajax een team tot zijn beschikking heeft dat Feyenoord zou moeten kunnen verslaan: "Ja, zeker. We hadden donderdag ook Olympique Marseille kunnen verslaan, wat volgens mij ook een uitstekend team is. Je komt ook 2-0 voor en dat geeft mij een heel goed gevoel richting zondag. Ik heb heel veel vertrouwen in deze mannen."

De oefenmeester van de Amsterdammers durft op de persconferentie niet uit te spreken dat Ajax De Klassieker móét winnen: "We gaan voor de winst, maar ik ben graag realistisch. Als het erop lijkt dat we Feyenoord niet kunnen verslaan, moet je misschien genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Maar in een thuiswedstrijd zullen we altijd voor de winst gaan."