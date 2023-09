Steijn na nieuws over Sosa meteen geconfronteerd met zeer kritische Driessen: 'Wat is dit voor beleid?!'

Terwijl Maurice Steijn vrijdagmiddag een persconferentie gaf, maakte journalist Fabrizio Romano bekend dat Borna Sosa op weg is naar Ajax. Chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf vroeg Steijn meteen naar het nieuws.

"Ik lees net dat de vierde linksback op weg is naar Ajax. Jullie hebben niet eens een rechtsbuiten. Wat is dat voor beleid?!", wierp Driessen op. Steijn reageerde: "Dat heeft ermee te maken dat ik op die positie nog steeds niet helemaal tevreden ben." Steijn sprak eerder al zijn scepsis uit over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Wel erkende hij op de persconferentie van vrijdag dat de rechtsbuitenpositie inderdaad een zorgenkindje is.

"We hebben gesproken over rechtsbuitens. Het is gewoon lastig om een rechtsbuiten te halen van wie wij denken dat hij het verschil kan maken. Met Hato en Avila hebben we twee spelers die van nature meer centraal spelen. Deze mogelijkheid deed zich voor", doelde hij op de komst van VfB Stuttgart-verdediger Sosa. "We hopen dat we het rond kunnen maken."

Betekent de komst van Sosa dat Ajax Wijndal kan afschrijven? "Het feit dat we deze spelers halen, geeft aan dat er voor andere spelers ruimte is om te kijken of ze ergens anders meer minuten kunnen maken. Dat is kort dag."