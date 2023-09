Steun voor bekritiseerde Maurice Steijn: 'Maak maar eens soep van die hele rits spelers'

Ronald de Boer hoopt dat Ajax voorlopig nog het voordeel van de twijfel geeft aan Maurice Steijn. De hoofdtrainer van de Amsterdammers staat door de dramatische start van de competitie onder druk in de Johan Cruijff ArenA. Toch ligt dat volgens De Boer zeker niet alleen aan de coach.

Ajax is dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De ploeg van Steijn heeft na vijf wedstrijden pas vijf punten verzameld en is terug te vinden op de veertiende plaats. Eerder deze week werd De Klassieker tegen aartsrivaal Feyenoord in de eigen Johan Cruijff Arena met liefst 0-4 verloren. Er is daarnaast ook veel kritiek op het spel van de Amsterdammers, die aanstaande zaterdag op bezoek gaan bij RKC Waalwijk.

De Boer oppert dat Ajax de rust bewaart rond Steijn, die afgelopen zomer neerstreek in Amsterdam. "Ik ken Steijn persoonlijk niet zo goed. Het lijkt me een aardige man, maar dat wil niet zeggen dat je de klus kan klaren, al helpt het wel. Hij heeft meestal een prima verhaal en ik wil hem en zijn assistenten Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati nog steeds wel de kans geven. Probeer maar eens soep te maken van die hele rits spelers die voor zijn voeten is gegooid", aldus De Boer tegenover ESPN.

Er is in de ArenA ook veel te doen rond de Raad van Commissarissen. De Boer ziet voor hem echter geen rol weggelegd in de RvC van de dolende grootmacht. "Ik denk niet dat het iets voor mij is. Ik zit nu twee dagen in de week bij de jeugdopleiding en ik doe daar TV-werk naast, dat bevalt me prima. Ik wil best ondersteunen als ze mijn hulp nodig hebben, maar ik hoef niet per se zelf in de raad te zitten", vertelde De Boer over de RvC.