Steven Berghuis deelt schokkende anekdote: ‘Als je boodschappen gaat doen in de supermarkt en...’

Steven Berghuis maakte zondagmiddag tegen FC Twente (3-1 nederlaag) zijn eerste minuten voor Ajax in de Eredivisie dit seizoen. De aanvallende middenvelder was de eerste drie competitieduels geschorst, onder meer omdat hij vorig seizoen na afloop van FC Twente - Ajax een klap had uitgedeeld aan een supporter van FC Twente, die zijn ploeggenoot Brian Brobbey racistisch beledigde. Berghuis blikt nu kort terug op dat incident.

Berghuis vertelt desgevraagd voor de camera van ESPN ‘een beetje fifty-fifty’ terug te kijken op het incident dat op de slotdag van vorig seizoen plaatsvond in Enschede. “Aan de ene kant, ik heb het al een keer eerder gezegd, houdt het een keer op met wat mensen allemaal naar je kunnen roepen. Daarin moet gewoon veel harder gestraft worden. Niet alleen rondom het voetbal, maar gewoon in heel Nederland. Alles kan maar te makkelijk”, vindt de Oranje-international.

“Voor mij was de maat toen voel. Ik maakte die keuze voor mezelf, dus ik moet ook op de blaren zitten. Er zat ook wel emotie bij. Als iets in mijn ogen te ver gaat, gebeurt zoiets”, vervolgt Berghuis. “Maar aan de andere kant dupeer ik mezelf, de ploeg, de club en had dat niet mogen gebeuren. Ik zit er nog steeds een beetje fifty-fifty in, eerlijk gezegd.”

Berghuis komt vervolgens met een dringende oproep aan de politiek. “Ik hoop toch dat de regering in Nederland daarin harder gaat straffen en echt gaat optreden. Het is een maatschappelijk probleem, niet alleen in het voetbal. Ik merk het gewoon”, zegt Berghuis, die vervolgens met een schokkende anekdote komt om te illustreren waaraan hij als voetballer wordt blootgesteld. “Als je boodschappen gaat doen in de supermarkt en je wordt tot drie-, viermaal toe uitgescholden terwijl jij spinazie uit de schappen haalt, dan vind je dat ook niet leuk. Het is een lastig verhaal, eerlijk gezegd. Ik vind dat de spelers veel meer in bescherming genomen moeten worden”, aldus 31-jarige creatieveling.