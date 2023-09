Steven Bergwijn mogelijk niet inzetbaar voor Ajax in Sittard: Maurice Steijn bespreekt vervanger voorin én als aanvoerder

Ajax kan zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op Steven Bergwijn. De aanvaller viel donderdagvond in de thuiswedstrijd tegen Ludogorets geblesseerd uit en meldde zich al af voor het Nederlands elftal. Ajax-trainer Maurice Steijn heeft nog geen definitieve streep door Bergwijn zijn naam gezet, maar filosofeerde op de persconferentie van vrijdag wel al hardop over wie bij afwezigheid van de aanvoerder de band draagt. Dat wordt zeer waarschijnlijk Devyne Rensch.

Steijn heeft in Sittard sowieso niet de beschikking over Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder kwam in beide wedstrijden tegen Ludogorets weliswaar in actie, maar zit in de Eredivisie nog één wedstrijd schorsing uit. Door de afwezigheid van Berghuis en mogelijk ook Bergwijn moet Steijn puzzelen in de voorhoede. De oefenmeester noemde twee namen als mogelijke vervangers voorin. “Forbs kan er wel spelen, maar die moet waarschijnlijk Bergwijn op links vervangen. Georges Mikautadze kan er ook wel spelen. We moeten even kijken”, werd Steijn geciteerd door De Telegraaf.

De keuzeheer moet door de mogelijke absentie van Bergwijn mogelijk ook een ‘nieuwe’ aanvoerder aanwijzen. Normaliter zouden Davy Klaassen en Berghuis in aanmerking komen om de band te dragen, maar Klaassen is op weg naar Internazionale en Berghuis is dus geschorst. “Misschien wordt het Rensch wel”, aldus Steijn. Rensch schoof woensdagmiddag nog naast Steijn aan op de persconferentie naar aanleiding van het thuisduel met Ludogorets.