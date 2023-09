Sven Mislintat op opvallende plek gespot in de rust van alle Ajax-drukte

Sven Mislintat lijkt voorlopig even afstand te nemen van de voetballerij. De technisch directeur van Ajax ligt zwaar onder vuur vanwege zijn handelswijze rond transfers. Zodoende is hij voorlopig niet welkom in de Johan Cruijff ArenA en lijkt hij zich met andere dingen bezig te houden.

Op X gaat een foto rond van iemand die wel heel veel weg heeft van Mislintat. Hij is volgens De Telegraaf op zoek naar rust en heeft in Noord-Holland de rust gezocht. Mislintat is woonachtig tussen Haarlem en Alkmaar. Hij werd gesignaleerd toen hij nabij de hoofdstad van Noord-Holland met een sup board op het water voer. Dat werd dus ook op de gevoelige plaats vastgelegd.

Mislintat ontbrak donderdag bij de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. Zondag zal hij ook niet in de Johan Cruijff ArenA aanwezig zijn als Ajax het opneemt tegen aartsrivaal Feyenoord. De club heeft de Duitser laten weten dat hij gedurende het onderzoek naar zijn handelen niet welkom is. Dat lijkt Mislintat te hebben geaccepteerd en voorlopig zoekt hij de rust op.