Ten Hag en basisdebutant Amrabat zetten eerste stap richting titelprolongatie met Man Utd

Manchester United heeft dinsdagavond probleemloos de vierde ronde van de Carabao Cup bereikt. De ploeg van trainer Erik ten Hag, met debuterend in de basiself, zette Crystal Palace op Old Trafford met 3-0 opzij.

Afgelopen seizoen legde Ten Hag met zijn elftal beslag op de hoofdprijs in het tweede Engelse bekertoernooi. Het huidige seizoen begon bijzonder onrustig, maar afgelopen weekend toonde het elftal op bezoek bij Burnley (0-1) al wat beterschap. Dinsdag gunde Ten Hag een aantal vaste krachten rust. Zo mochten naast Amrabat - hij speelde voor de gelegenheid als linksback - ook Harry Maguire, Facundo Pellistri, Anthony Martial en Hannibal Mejbri aan de aftrap verschijnen en kregen onder meer Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Rasmus Højlund rust. Bij de bezoekers gunde trainer Roy Hodgson voor het eerst dit jaar speelminuten aan ex-Ajacied Jaïro Riedewald.

Hodgson kreeg in de openingsfase een tegenvaller te verwerken. Doelman Dean Henderson, deze zomer overgenomen van United, moest na negentien minuten de strijd staken en werd vervangen door Sam Johnstone. Amper een minuut later was het 1-0: Alejandro Garnacho rondde een prima aanval af. Even later was het Casemiro die de score verdubbelde.

In het tweede bedrijf zou United nog één keer scoren. Tien minuten na de thee zette Casemiro voor richting tweede paal, waar Martial uit een lastige hoek knap tegendraads binnenschoot: 3-0. Aan de andere kant hoopten de bezoekers uit Londen wat terug te doen, maar een inzet van Jean-Phillippe Mateta strandde op de voeten van André Onana. Even later mocht Donny van de Beek nog even invallen bij United, na zijn entree zou er aan de score echter niets meer veranderen.

Crystal Palace hoeft overigens niet lang te wachten op de eerste kans om revanche te nemen op Ten Hag en United. Komende zaterdag staan de ploegen in de Premier League - opnieuw op Old Trafford - alweer tegenover elkaar.

Ipswich elimineert PL-club

Ipswich Town heeft zich als eerste 'reuzendoder' van de derde ronde opgeworpen. De nummer twee van het Championship was op eigen veld met 3-2 te sterk voor Premier League-club Wolverhampton Wanderers, waar voormalig PSV-huurling Fábio Silva mocht invallen. De Wolves namen nog wel een 0-2 voorsprong, maar gaven het uiteindelijk helemaal weg. Een heerlijke knal van Jack Taylor zorgde nog binnen het uur op bijzonder fraaie wijze voor de beslissende 3-2.