Ten Hag krijgt eindelijk eens goed nieuws met actie van Sancho

Jadon Sancho lijkt zijn eigen fout te hebben ingezien bij Manchester United. De buitenspeler heeft zijn veelbesproken tweet over Erik ten Hag namelijk verwijderd op een dag dat hij in gesprek is met The Red Devils over de door hem veroorzaakte problematiek. Dat wordt door United gezien als een positief signaal.

Vorige week barstte de bom tussen Ten Hag en Sancho. De 23-jarige buitenspeler behoorde niet tot de selectie voor het duel met Arsenal (3-1 nederlaag), wat volgens Ten Hag kwam door zijn mindere prestaties op de training. Sancho keerde zich in een statement tegen 'aantijgingen die volledig onwaar zijn' en verzekerde wel hard te hebben getraind. Volgens Sancho zijn er 'andere redenen' en is hij al langere tijd een 'zondebok'.

Dat bericht heeft de Engelsman inmiddels wel van zijn socials gehaald, wat door Manchester United als positief signaal wordt gezien. Dat kon ook bijna niet anders, want Ten Hag liet hem al buiten de wedstrijdselectie en ook de andere spelers hebben zich tegen Sancho gekeerd. Met deze stap in de juiste richting is er nog enig perspectief op een verzoening.

Na het tijdelijke vertrek van Antony zou dat ook goed nieuws zijn voor de flanken van Manchester United voor Ten Hag. De Nederlandse coach kampt sowieso met flink wat blessureleed bij de Engelse topclub, waardoor hij alle kikkers in de kruiwagen nodig kan hebben bij Manchester United.