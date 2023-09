Tóch weer een nieuwe kans voor Mohammed Ihattaren?: 'Ik ben altijd bereid om hem te helpen'

Mohammed Ihattaren zit alweer een tijdje zonder club, en het is überhaupt nog maar de vraag of de middenvelder annex aanvaller ooit nog een keer aan de bak komt. Adil Ramzi, op dit moment trainer van Wydad AC, had zijn oud-pupil graag meegenomen naar de Marokkaanse topclub, maar beseft zich dat dat op dit moment nog niet mogelijk is.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad geeft Ramzi aan dat Ihattaren ‘best de stap naar Casablanca had kunnen zetten, maar nu niet fit genoeg is’. “Veel goede coaches hebben het al met hem geprobeerd, maar hij moet zelf de knop omzetten. Ik ben altijd bereid om hem te helpen, maar hij had het zichzelf ook wel wat makkelijker kunnen maken. Het moet wel van beide kanten komen”, vertelt Ramzi.

De linkspoot kampt op dit moment met overgewicht en is daarom geen optie voor de oefenmeester. “Ik beschouw mezelf als een prestatietrainer en eis daarom ook veel van spelers. Als je voetbal niet als way of life ziet, wordt het al snel ingewikkeld. En je moet fit zijn, altijd. Zelf ben ik ook nog altijd volop bezig met sporten”, sprak de oud-voetballer van onder meer PSV, AZ en FC Twente tegenover het ED.

Héél even leek het erop dat Ihattaren een nieuwe uitdaging te pakken had. De middenvelder werd gepresenteerd bij het Turkse Samsunspor, nadat het een akkoord had bereikt over een vierjarig contract. Deze verbintenis werd echter alweer razendsnel ontbonden omdat de Marokkaan met ‘onaanvaardbare verzoeken’ was gekomen.