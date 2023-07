Earnest Stewart kan aan de bak: PSV dreigt weer een trainer kwijt te raken

De wegen van PSV en Adil Ramzi lijken te scheiden. De coach van Jong PSV kan volgens het Eindhovens Dagblad als hoofdtrainer aan de slag bij Wydad AC Casablanca, de grootste en tevens meest succesvolle club van Marokko.

Ramzi zelf wil de naam van de club nog niet bevestigen, maar neemt wel alvast een voorschot op zijn vertrek uit Eindhoven. "Het is heel moeilijk om PSV te verlaten, omdat het voelt als mijn tweede huis. Maar het klopt dat er interesse is", zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

De in Marrakesh geboren Ramzi stond als speler vier seizoenen op de loonlijst bij PSV en keerde in 2016 als trainer terug op De Herdgang. Het afgelopen seizoen was hij de hoofdverantwoordelijke bij Jong PSV, dat indruk maakte door de Premier League International Cup te winnen.

"Ik ben PSV ontzettend dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. Dat vergeet ik mijn leven niet meer", aldus Ramzi. "De dag dat ik hier mocht komen voetballen en daarna ook nog Jong PSV-trainer mocht worden, vergeet ik nooit meer. Trainer worden is een hele bijzondere stap geweest en ik had het ook zeker nog een seizoen willen doen. Wel is er nu de kans om hoofdcoach te worden en als dat helemaal rondkomt, wil ik ervoor gaan. Ik hoop dat iedereen dat snapt, maar dat denk ik eigenlijk wel. Het is tijd om te vertrekken."

Ramzi stelde enkele maanden geleden kandidaat om Ruud van Nistelrooij op te volgen als hoofdtrainer van PSV. De club koos echter voor Peter Bosz. "Dat de club daar niet voor heeft gekozen, begrijp ik volkomen. Ik wilde wel aangeven dat ik in mezelf geloof. In de toekomst hoop ik zeker weer terug te keren bij PSV, mocht het tot een afscheid komen in de komende week. Deze club heeft mij zoveel gegeven."

Het is nog onduidelijk hoe PSV een eventueel vertrek van Ramzi gaat opvangen. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart kan ervoor kiezen om een nieuwe trainer aan te trekken, maar het doorschuiven van Theo Lucius vanuit PSV Onder 18 wordt door het Eindhovens Dagblad ook als mogelijkheid genoemd. Assistent Wil Boessen beschikt namelijk over alle vereiste papieren.