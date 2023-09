Tom Beugelsdijk openhartig: ‘Er is in de tweede seizoenshelft een knobbeltje in een teelbal bij mij ontdekt’

Tom Beugelsdijk vertelt in een openhartig gesprek met Omroep West dat hij eerder dit jaar een knobbeltje in een teelbal heeft weg laten halen. Dat kán duiden op zaadbalkanker, maar gelukkig voor de verdediger bleek het een ‘goedaardige cyste’ te zijn. Beugelsdijk maakte vorig jaar de overstap van Sparta Rotterdam naar Helmond Sport, maar zit momenteel zonder club.

Beugelsdijk verruilde Sparta in de zomer van 2022 voor Helmond Sport. De verdediger moest de eerste drie competitieduels in het afgelopen seizoen aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing, maar eenmaal speelgerechtigd, speelde hij (bijna) alles. Hij had in twaalf opeenvolgende wedstrijden een basisplaats. Een schorsing door teveel gele kaarten onderbrak die reeks, maar in de voorlaatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen PEC Zwolle stond hij ‘gewoon’ weer negentig minuten binnen de lijnen.

In de tweede seizoenshelft kwam Beugelsdijk echter geen minuut meer in actie. “Helaas is het niet geworden wat we er van hadden gehoopt. Zowel sportief als persoonlijk. In het begin speelde ik alles, maar zo rond de WK-onderbreking raakte ik geblesseerd. Een groot deel van de tweede seizoenshelft heb ik vanwege privéomstandigheden moeten missen”, vertelt hij in gesprek met Omroep West. Beugelsdijk hield lang verzwegen wat er precies aan de hand was. “Er is in de tweede seizoenshelft een knobbeltje in een teelbal bij mij ontdekt. Ik liep er al best een tijdje mee, maar dacht steeds: dat gaat wel weer over of weg. Totdat ik besloot naar de dokter te gaan. Die vertrouwde het niet. Daarna kwam ik in de medische mallemolen terecht.”

De dokter vertelde Beugelsdijk dat zo’n knobbeltje ‘kan duiden op zaadbalkanker’. “Toen de dokter dat zei, schrok ik me wild. Natuurlijk hoeft het dat niet te zijn, maar je leven staat even stil. Ik ben nog jong en heb twee jonge kinderen. Een doemdenker ben ik niet, maar er flitst toch van alles door je hoofd”, aldus de Hagenaar. “Ik had daarna de keuze om een stukje van het knobbeltje op kweek te zetten of het volledig weg te laten halen om daarna te vernemen wat het was. Ik heb gekozen voor het laatste. Gelukkig kon ik relatief snel worden geholpen. Maar die periode na de operatie waarin ik moest wachten op de uitslag was slopend.”

Het bleek het wachten waard. “Wauw, als ik daar aan terugdenk…”, doelt Beugelsdijk op de dag van de uitslag. “Ik krijg er weer kippenvel van. Het bleek een goedaardige cyste te zijn. Ik was zo opgelucht en dankbaar.”