Beugelsdijk genoot van persbericht Ajax: 'Wauw, kicken, ik ben trots'

Tom Beugelsdijk gunt Maurice Steijn het beste bij Ajax. De clubloze verdediger werkte bij ADO Den Haag samen met Steijn en ziet bij Ajax ‘precies dezelfde’ trainer als toen.

Beugelsdijk was trots toen Steijn werd aangesteld, zo vertelt hij zaterdagavond bij De Eretribune op ESPN. “Toen ik het hoorde, dacht ik: wauw, kicken, ik ben trots. Ik ken die man al heel m’n leven. Hij heeft me laten debuteren bij ADO, ik werkte bij de B2 met hem samen… Het is fantastisch voor hem. Ik heb hem meteen gefeliciteerd.”

“Het ligt natuurlijk in Den Haag altijd gevoelig, ADO en Ajax, maar ik wil gewoon dat hij elke wedstrijd wint. Wie zegt er nee als er zo’n kans komt?”, vraagt Beugelsdijk zich af. “Ik zie geen andere Steijn dan hoe ik hem kende. Hij is eerlijk: hij zegt de dingen in de media en recht in je gezicht. Dat is ook zijn kracht. Voor mij is het niet nieuw wat ik heb gezien.”

De uitspraken van Steijn over zijn contact met Sven Mislintat zorgden vrijdag voor wat beroering. “Dat is ook wel zijn karakter. Hij is er ook wel op teruggekomen, door te zeggen dat ze een bakje koffie hebben gedaan, maar als ik heel eerlijk ben vind ik dat het moet kunnen. Het is niet nieuw dat hij iets zegt wat eerder in de media komt dan bij de persoon om wie het gaat.”