Beugelsdijk hekelt media: 'Ik was er klaar mee, ze maken een soort clown van je'

geeft toe dat hij klaar was met de manier waarop hij werd neergezet in de media. Van zijn uitspraak "Rustaagh" voor de camera van Omroep West kwam hij nooit meer af, waar hij soms wel moeite mee heeft.

"Op een bepaald moment was ik daar ook wel een beetje klaar mee. In het begin is alles leuk, maar uiteindelijk maken de media een soort clown van je", zegt Beugelsdijk in de Cor Potcast van FC Afkicken. "En van die stempel kom ik nooit meer af. Op een gegeven moment liep ik in de Media Markt en kwam er een vrouw van boven de vijftig op mij af. Zij zei tegen mij: ‘hey Tom, wil jij voor mijn man even met de telefoon in je hand even rustig zeggen?’. Ik antwoordde toen dat ik geen attractie ben. Dan vergeten de mensen dat je de voetballer Tom bent. Ze denken de clown Tom", geeft de clubloze centrumverdediger aan.

De verdediger is wel in voor een geintje en kan het dan ook goed hebben als vrienden en familieleden er grapjes over maken, maar Beugelsdijk vindt het soms vervelend als onbekende mensen er om de haverklap over beginnen: "Je lacht erom", zegt Beugelsdijk tegen Bart Vriends. "Maar je weet hoe vervelend het kan zijn. Als wij in de stad waren en er kwam iemand met een berg alcohol op in je oor tetteren, dan kon ik daar niet zo goed tegen. Dan kwam ik hier (Rotterdam, red.) bij Loetje binnen en ging ik een hapje eten. Dan zag ik al een groepje volwassen mannen zitten, waarvan er één de anderen aantikte, zo van: moet je eens kijken wat ik nou ga doen. Dan weet je al dat hij gaat komen. En inderdaad, hij liep langs en zei ‘rustâââgh’. Die andere vier lagen helemaal in een deuk. Ik vind dat echt respectloos."

Beugelsdijk is open en eerlijk in de podcast van FC Afkicken en gaat ook in op zijn huidige status als voetballer. De Haagse verdediger zit namelijk zonder club en Beugelsdijk heeft zelf een deadline gesteld voor het vinden van een club. In Nederland kwam er vooralsnog niets interessants voorbij: "Wel in Denemarken en Zweden, maar daar word ik niet zo blij van. Ik heb er vrede mee, laat ik het zo zeggen. Of ik een deadline heb gesteld voor mezelf? Ja, in de winterstop. Als er dan niks komt, dan is het gewoon klaar."