Transfervrije Jorrit Hendrix vindt nieuwe club aan de andere kant van de wereld

Voormalig PSV- en Feyenoord-middenvelder Jorrit Hendrix heeft een nieuwe club gevonden. De 28-jarige eenmalig international van Oranje liep deze zomer uit zijn contract bij Fortuna Düsseldorf en gaat in Australië aan de slag bij Western Sydney Wanderers.

Dat heeft de Australische club via de officiële kanalen bevestigd. Hendrix tekent een eenjarig contract bij de club die down under op het hoogste niveau, de A-League, actief is. Western Sydney Wanderers omschrijft Hendrix op de eigen website als 'een bewezen winnaar' en is tevreden dat hij naar Australië komt: "Hij voegt diepte en internationale ervaring toe aan het elftal van trainer Marko Rudan."

Hendrix brak tien jaar geleden door bij PSV, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Met de Eindhovenaren werd hij onder meer drie keer landskampioen en groeide hij bovendien uit tot international: in september 2016 gunde Danny Blind hem zijn debuut in Oranje in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Griekenland. Bij die ene interland zou het uiteindelijk ook blijven voor Hendrix.

In 2021 vertrok Hendrix bij PSV voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Zijn verblijf bij het Russische Spartak Moskou liep echter niet zoals gehoopt, na een jaar besloot die club hem dan ook te verhuren aan Feyenoord. Uiteindelijk lieten de Russen hem een half jaar later transfervrij vertrekken naar Fortuna Düsseldorf, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.