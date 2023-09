Trieste aftocht: Inter Miami wint met ruime cijfers, maar ziet Messi al na 37 minuten naar de kant strompelen

Hoewel Inter Miami in de nacht van woensdag op donderdag een overtuigende 4-0 zege boekte op Toronto en zich daarmee revancheerde voor de pijnlijke nederlaag bij Atlanta United (5-2), zal het met een dubbel gevoel van het veld zijn gestapt. maakte weliswaar zijn rentree in de basiself, maar moest zich al na 37 minuten noodgedwongen laten vervangen. Volgens Inter Miami-trainer Gerardo Martino heeft de Argentijnse sterspeler last van een ‘oude kwaal’.

FC Barcelona hoopte hem terug te halen en clubs uit de Saudi Pro League hadden een enorme zak met geld over om hem naar het Midden-Oosten te halen, maar Messi veegde beide opties van tafel en koos voor een avontuur in de Verenigde Staten. Zijn keuze om voor Inter Miami te gaan spelen heeft voor beide partijen geweldig uitgepakt. Messi was al elf keer trefzeker in de VS, verzorgde bovendien vijf assists en sleepte ook al zijn eerste prijs in de wacht.

Artikel gaat verder onder video

Het Messi-effect bij Inter Miami is enorm en dat liet zich afgelopen zaterdag andermaal blijken. De wereldkampioen was niet helemaal fit uit de recente interlandperiode gekomen en moest het bezoek aan Atlanta United aan zich voorbij laten gaan. Zonder Messi ging de ploeg van trainer Martino kansloos met 5-2 onderuit. Gelukkig voor Inter Miami kreeg het een paar dagen later al de kans zich te revancheren en was Messi weer van de partij. Inter Miami won met 4-0, maar Messi had ditmaal geen aandeel in de zege. Voor de Argentijn was de wedstrijd na 37 minuten al afgelopen.

Slecht nieuws voor Inter Miami, dat zijn sterspeler sowieso zal moeten missen in de komende wedstrijd tegen Orlando City. Hij is tevens een vraagteken voor de finale van de US Open Cup tegen Houston Dynamo op 28 september. Martino wil in ieder geval geen risico’s met hem nemen. “Hij komt niet in de buurt van het veld als hij niet fit is. We zijn voorzichtig”, zei de trainer na afloop over Messi. De oud-speler van FC Barcleona en Paris Saint-Germain was overigens niet de enige grote naam die zich voor rust al moest laten vervangen. Ook voor Jordi Alba was het al vroeg gedaan. De vleugelverdediger werd zelfs na 34 minuten al gewisseld. Alba moest het duel met Atlanta United eveneens aan zich voorbij laten gaan.