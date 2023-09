Uit de hand gelopen Klassieker internationaal groot nieuws: 'Arm, arm Ajax'

De uit de hand gelopen Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is ook internationaal groot nieuws. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd zondagmiddag bij een 0-3 stand in de 56ste minuut gestaakt omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Vervolgens ontstonden ongeregeldheden in en rond het stadion.

“In niets is dit Ajax nog de gidsclub die het was”, kopt Het Laatste Nieuws. Het bijwonen van de wedstrijd voelde volgens de krant als een dagje ramptoerisme. “'Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be all right', galmde tijdens de rust van de later gestaakte Ajax - Feyenoord (0-3) door de Johan Cruijff ArenA. Tragikomisch, want Ajax bereikte gisterenavond het absolute dieptepunt. Chaos over de gehele lijn.”

Ajax is volgens Sporza in een ‘perfecte storm’ terechtgekomen. “Wanneer bereikt Ajax de bodem? Na een dramatische competitiestart en veel extrasportieve controverse beleefde het Nederlandse instituut een nieuw dieptepunt. Tegen rivaal Feyenoord stonden de Amsterdammers snel 0-3 achter, na meerdere misdragingen van de thuisfans werd de match definitief gestaakt. Later op de avond zou de veelbesproken technisch directeur Sven Mislintat ontslagen worden”, zo wordt de tumultueuze dag van de Amsterdammers samengevat.

“Arm, arm Ajax: na een desastreuze Klassieker staat de club nog méér in brand”, kopt Het Nieuwsblad. “De crisis wás al compleet, maar na de afgang tegen Feyenoord zagen ze bij Ajax hoe relschoppers de hoofdingang bestormden en grepen ze in. Sportieve baas Sven Mislintat is de eerste die zijn C4 kreeg. Volgt straks de trainer?”

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax was volgens L'Équipe ‘de schok van het weekend in Nederland’. “De wedstrijd kwam ten einde toen Ajax-supporters in de 55ste minuut vuurwerk en rookbommen op het veld gooiden. Een groep Amsterdamse supporters beschadigde vervolgens een deel van het stadion. De Nederlandse politie werd dringend opgeroepen om de orde rond het stadion te herstellen.”

The Daily Mail ziet dat de Amsterdamse club in een diepe crisis zit. “Dat zijn Ajax-fans niet gewend. De club bereikte nog maar vier jaar geleden de halve finale van de Champions League en won drie van de laatste vier Eredivisie-titels. Dit seizoen pakten ze slechts één keer drie punten in de competitie. Een 3-1 nederlaag tegen FC Twente zorgde ervoor dat een teleurstellende seizoensstart uitgroeide tot een slechte. De fans maakten zondag hun gevoelens kenbaar.”

“Het haatduel is opnieuw geëscaleerd”, aldus BILD. “De supporters van Ajax en Feyenoord zijn al eeuwenlang vijanden. Onderlinge wedstrijden blijven daardoor escaleren. Bezoekende supporters mochten niet bij de wedstrijd aanwezig zijn, maar toch liep het helemaal uit de hand.”

Ajax is volgens La Gazzetta Dello Sport in chaos. “De slechtste start van het seizoen sinds 1965 was niet genoeg: vandaag beleeft Ajax een ongekende crisis en wat er in de Klassieker tegen Feyenoord gebeurde, bevestigt de problemen van de hele club”, schrijven de Italianen. Mundo Deportivo stelt dat de Ajax-crisis maar geen einde kent.