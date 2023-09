Valentijn Driessen haalt gigantisch hard uit: 'Hij is gewoon ziek en moet behandeld worden'

Valentijn Driessen heeft keihard uitgehaald naar de ontslagen NAC Breda-trainer Peter Hyballa. De oefenmeester moest afgelopen week voor de tweede keer voortijdig vertrekken bij de Eerste Divisie-club, waarna er ontzettend veel pijnlijke details over hem naar buiten kwamen. Volgens de journalist van De Telegraaf moet hij hulp zoeken.

“Het is treurig voor deze man, die is gewoon ziek en moet behandeld worden”, was de keiharde conclusie van Driessen in de Kick Off-podcast. Hoewel collega Mike Verweij zich hardop afvroeg of er nog aandacht voor de Duitser moest zijn in het gesprek, omdat eerdere kritiek tot veel reactie leidde in Breda en omstreken, luistert Driessen niet naar die woorden.

Artikel gaat verder onder video

“Dat hele traject is elke keer hetzelfde bij hem. We hebben het heel veel over de (on)veiligheid op de werkvloer. Dat hoor je tussen alle regels door dat het geweldig onveilig was voor alle spelers”, vervolgde Driessen. “Hij zal best kwaliteiten hebben, maar hij gaat elke keer over het randje. Ik neem aan dat er nu geen clubs meer zullen zijn die hem aanstellen. Zeker nu hij in verband wordt gebracht met een onveilige situatie. Dan kun je zo’n persoon nooit meer toelaten in je organisatie. Ik denk dat hij hulp nodig heeft.”

Lees ook: Tweede ontslag Peter Hyballa bij NAC komt juist bepaald niet uit de lucht vallen

Verweij noemt nog dat Hyballa vorig seizoen succesvol was door de play-offs te halen. “Zijn houdbaarheidsdatum is niet zo lang. Heel sneu, je wenst hem een keer zes of zeven jaar succes”, vulde Verweij hem aan. “We hebben hier dingen geroepen omdat hij onze collega Jeroen Kapteijns uit stond te kafferen in de mixed zone. Toen kregen we heel Breda en omstreken in onze nek. Maar hij is een ongeleid projectiel. Daar kunnen bijna al zijn vorige clubs over meepraten. (…) Tegen de clubs zou je willen zeggen: pas op, Hyballa niet in huis nemen.”