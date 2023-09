Valentijn Driessen: 'Iedere dag dat hij naar de ArenA rijdt, denkt hij: wat is dit, waar ben ik beland?'

Valentijn Driessen is niet overtuigd door de aankopen die zondag debuteerden bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf vond Jorrel Hato tegen Fortuna Sittard (0-0) de beste Ajacied en dat is veelzeggend, stelt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

De wedstrijd tegen Fortuna bood een kans om Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Gastón Ávila (allen basis), Chuba Akpom en Anton Gaaei (ingevallen) voor het eerst in actie te zien. "Bij Messi zie je in vijftien seconden dat hij een goede voetballer is. Bij een iets mindere speler zie je het misschien in een halve minuut of een minuut. Maar ik heb nu een aantal spelers meer dan een uur zien spelen en ik heb helemaal niets gezien", zegt Driessen.

"Ik vind het typerend dat Hato de beste speler was bij Ajax. Gorter keepte heel goed. En de gevaarlijkste aanvaller naast Brobbey, die maar een uur mocht spelen en voor wie ik het zielig vind wat er allemaal mee gebeurt, was Godts", aldus de journalist. "Van Forbs heb ik nog helemaal niks gezien, afgezien van dat hij heel snel is. Godts zie ik wel twee man voorbijlopen. Dat is iemand die in je jeugdopleiding zit, maar nu wordt tegengehouden door al die aankopen."

Clubwatcher Mike Verweij vraagt zich ook af of de aankopen het gewenste niveau hebben. "Het is wel veelzeggend dat alle spelers na hun komst zeiden: 'Dit had ik nooit verwacht.' Als wij gasten uitnodigen voor de podcast die iedere week zeggen dat ze nooit hadden gedacht in deze podcast te mogen aanschuiven, dan denk je toch ook: misschien nodigen we wel de verkeerde gasten uit." Driessen antwoordt: "Iedere dag dat Medic naar de ArenA rijdt en de ArenA ziet, denkt hij: wat is dit zeg, waar ben ik in godsnaam in beland?"