Valentijn Driessen overvalt Arne Slot met lastige vraag op persconferentie

Arne Slot wilde eigenlijk dat 0-3 als eindstand werd genoteerd in De Klassieker, maar ziet achteraf wel het voordeel van het uitspelen van de wedstrijd. Feyenoord slaagde er immers in om nog een doelpunt te maken tegen Ajax en won met 0-4.

“Ja, uiteindelijk is het daar goed voor geweest”, erkent Slot na een vraag van Valentijn Driessen op de persconferentie. “Uiteindelijk, met de kennis van nu, heeft het een voordeeltje dat dit gebeurd is en dat Ajax het laatste half uur zo gespeeld heeft als het gespeeld heeft.”

Artikel gaat verder onder video

Slot sprak eerder van competitievervalsing. “Is dat niet wat ver gezocht?”, vraagt Driessen. “Wij hoeven het niet altijd eens te zijn. Ik vind het niet ver gezocht, maar jij mag een andere mening hebben. Ik denk dat iedereen snapt dat Volendam graag had gespeeld.”

“Volendam had nog liever dat Ajax zondag negentig minuten had gespeeld”, aldus Slot. “Er is sowieso sprake van competitievervalsing, maar het is een andere discussie in welke mate en hoe erg dat is. Als wij met deze ene goal aan het eind een prestatie leveren waar iedereen blij van wordt, mag je me daarmee confronteren. Als Volendam aan het eind een puntje tekortkomt, heeft dat invloed.”

Wat zou Slot ervan gevonden hebben als de wedstrijd zondag om bijvoorbeeld 19.30 uur af te maken, nadat de rust was teruggekeerd? “Daar overval je me mee. Als je zo lang stil zit, is het ook langer sinds je gegeten hebt. Als je thuis speelt, kan de keuken het eten brengen. Als wij om 19.30 uur nog hadden moeten spelen, zouden we qua voeding niet in het voordeel zijn. Wij voetbalden nog weleens met een frietje op, maar de huidige generatie kijkt daar anders naar.”

Bekijk de volledige reactie van Slot op de persconferentie in onderstaande video: