Valentijn Driessen vernietigt Louis van Gaal: ‘Ik vind het prietpraat van een rancuneuze pensionado’

Valentijn Driessen vindt de controversiële uitspraken van Louis van Gaal over de WK-eindzege van Argentinië ‘respectloos’. De oud-bondscoach liet zich tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards uit over het toernooi in Qatar, en stelde dat het WK een vooropgezet plan was. Dit resulteerde tot de nodige verbaasde reacties op sociale media. Tijdens Kick-off ging Valentijn Driessen in op het gedrag van Van Gaal.

“Het is gewoon heel respectloos. Je probeert gewoon de glans bij Lionel Messi en de wereldtitel weg te halen, zonder dat je enig bewijs hebt. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ik vind het prietpraat van een rancuneuze pensionado”, haalt de chef voetbal van De Telegraaf uit. Mike Verweij, ook aanwezig tijdens de podcastopname is het eens met zijn collega.

Artikel gaat verder onder video

“Het is ontzettend triest. Volgens mij werden er bij de eerste groepswedstrijd van Argentinië zelfs drie doelpunten afgekeurd in hun nadeel. Ik ben zelf bij die wedstrijd tegen Nederland geweest, en op die doelpunten vielen niks op af te dingen”, stelt de Ajax-watcher. “Het was eigenlijk een godswonder dat je daar überhaupt op gelijke hoogte kwam”, voegt presentator Pim Sedee toe.

De uitspraken van Van Gaal zorgden voor de nodige ophef. Onder meer Messi kwam met een veelzeggende reactie: “Opmerkingen van mensen die nooit dicht bij het winnen van een WK zijn geweest, zijn niet relevant”, sprak de Argentijn. Driessen genoot hiervan. “Die reactie was natuurlijk geniaal. In dubbel opzicht: eerst maakt hij tegen Ecuador de winnende uit een geweldige vrije trap, en vervolgens zegt hij iets over iemand die nooit in de buurt is geweest van een wereldtitel”, sluit Driessen af.