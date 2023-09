Valentijn Driessen vraagt zich één ding af na Oranje en zag vier spelers door het ijs zakken

Het Nederlands elftal boekte zondagavond weliswaar een belangrijke 2-1 overwinning in Ierland, maar van harte ging het niet. Vooral in de eerste helft was het spel dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op de mat legde van een zeer bedenkelijk niveau. Valentijn Driessen is geschrokken van het optreden van Oranje in Dublin. De verslaggever van De Telegraaf zag voor de pauze meerdere spelers door het ijs zakken.

Oranje meldde zich vorige week maandag in Zeist en wist dat het twee belangrijke, zo niet cruciale wedstrijden voor de boeg had staan. Na de slechte start in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar in Duitsland én de teleurstellende Final Four van de Nations League hadden Koeman en zijn manschappen wat recht te zetten. “Het resultaat was optimaal met twee zeges. De weg naar het EK 2024 in Duitsland ligt wijd open nu twee directe concurrenten in vier dagen zijn afgeschud”, begint Driessen zijn ‘analyse’ van de ontmoeting in Ierland nog positief.

Artikel gaat verder onder video

De chef voetbal van De Telegraaf realiseert zich echter dat er nog een flinke stapel huiswerk klaarligt voor Koeman. “Blijkens z’n gegoochel met systemen en de personele bezetting heeft Koeman na zes interlands zijn ideale puzzel echter nog lang niet gelegd”, legt Driessen zijn vinger op de zere plek. De bondscoach beloofde bij zijn aanstelling eerder dit kalenderjaar terug te keren naar het ‘vertrouwde’ 4-3-3. Dat deed hij, maar in de eerste interlands van zijn tweede periode als keuzeheer zonder succes. De wedstrijden tegen Griekenland en Ierland bevestigden dat Koeman nog altijd zoekende is. “Hij switchte in twee ontmoetingen van 3-4-21 naar 5-3-2 naar 4-3-3. Het laatste om de meubelen te redden in Dublin, die tegen de zwakke Ieren in gevaar kwamen door een onvoorstelbare, ongeconcentreerde start”, schrijft Driessen.

Koeman had zijn ploeg meermaals gewaarschuwd voor het fanatisme waarmee Ierland vanaf het begin zou aantreden, maar zijn spelers lieten zich desondanks verrassen. “Onbegrijpelijk, zeker omdat Koeman had gewaarschuwd voor het Ierse fanatisme en opportunisme. Je vraagt je af: weet de bondscoach zijn spelers wel te bereiken. Een vraag die Koeman zichzelf eerder stelde in de rust van Nederland - Italië toen zijn team door de ondergrens was gezakt”, aldus Driessen. Hij wist niet wat hij zag in de eerste helft. “In welke samenstelling ook, tegen de nummer 53 va de wereld verwacht je van een Nederlands elftal meer zelfbewustzijn, geloof en vertrouwen in de eigen kwaliteiten in plaats van een handvol aanpassingen. In ieder geval leek het nergens op wat vooral Mats Wieffer, doelman Mark Flekken, aanvoerder Virgil van Dijk en Champions League-winnaar Nathan Aké lieten zien.”