Van Basten baalt van nieuwe opzet Champions League: 'Blijkbaar de enige zorg van de UEFA'

Marco van Basten vindt het maar niets dat de Champions League vanaf het seizoen 2024-25 behoorlijk op de schop gaat. De oud-spits laat zich bij Ziggo Sport negatief uit over de wijzigingen die de UEFA per volgend jaar gaat doorvoeren in het miljardenbal.

In 2024 wordt het aantal deelnemende clubs uitgebreid van 32 naar 36. Zij worden vervolgens niet, zoals al jaren gebruikelijk, ingedeeld in groepen van vier, maar zullen in één grote groep uitkomen. Elke club speelt voor de winterstop acht wedstrijden tegen verschillende opponenten, waarna de bovenste acht van de stand zich rechstreeks plaatsen voor de knockoutfase. Die wordt aangevuld met de winnaars van de play-offs waarvoor de nummers negen tot en met 24 van de ranglijst zich zullen plaatsen.

Op de vraag van presentator Wytse van der Goot of deze ingrijpende verandering daadewerkelijk nodig was antwoord San Marco kort en bondig: "Nee." Van Basten vervolgt: "Meer wedstrijden, meer geld. Dat is de enige zorg die de UEFA heeft blijkbaar. Het is iets wat we niet gewend zijn, maar je krijgt eigenlijk een grote competitie waarin er zestien doorgaan", legt Van Basten uit.

European Super League

Met de wijziging komt de Europese voetbalbond tegemoet aan de wensen van een aantal grote clubs op het continentale toneel. Die dreigden zich in 2021 af te scheiden van de UEFA om in een zelf op te richten European Super League te gaan spelen. Daarin zouden clubs zich niet hoeven te plaatsen via de nationale competities en zouden zij gegarandeerd meer wedstrijden dan het minimum van zes dat zij in de huidige opzet spelen. De plannen leidden tot heftige protesten van supporters van de deelnemende clubs, waarna de ene na de andere initiatiefnemer zich terugtrok uit het project.