Van der Gijp verandert volledig van mening: 'Ik ben een enorme fan'

René van der Gijp is van mening veranderd over Jort Kelder. Elf jaar geleden was de analist niet echt gecharmeerd van de voormalig hoofdredacteur van Quote, maar donderdag was Van der Gijp een stuk positiever.

Kelder was te gast bij Vandaag Inside. Aan het begin van het programma werden de oude uitspraken van Van der Gijp over Kelder getoond. Van der Gijp maakte het bekakte accent van Kelder belachelijk en zei dat Kelder alleen over geld en over zichzelf kan praten.

“Dat is heel lang geleden. 2012?”, zei Van der Gijp donderdagavond, toen hij naast Kelder zat. “Ik moet zeggen: ik ben een enorme fan van Jort.” Kelder is een van de presentatoren van Op1. “Voor dat soort programma’s vind ik Jort en Jeroen (Pauw, red.) wel Champions League. Of het nou wel of niet echt is, er zit heel veel gemak in.”

“Dat zit bijvoorbeeld niet in Sven Kockelmann, die is echt aan het werk. Bij Matthijs van Nieuwkerk ook. Maar naar Jort kijk ik graag”, aldus Van der Gijp, waarna Johan Derksen moet lachen: “Je pakt hem wel aan hè, Rene? Die komt niet meer terug.”