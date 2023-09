Van der Vaart kan zijn ogen niet geloven: 'Het is bijna een wonder hoe hij speelt'

Denzel Dumfries zit in een 'megaflow', ziet Rafael van der Vaart. De rechtsback kreeg na de wedstrijd tegen Griekenland (3-0 zege) al de nodige complimenten van Van der Vaart en dat is na de 1-2 overwinning op Ierland niet anders.

"Die kan met z'n ogen dicht spelen. Die zit echt in een megaflow", zegt Van der Vaart bij de NOS. Hij noemt Dumfries 'onze beste man'. Dumfries verdiende de strafschop waar de 1-1 uit viel en gaf de assist bij de 1-2. "Die kan met z'n ogen dicht spelen. Volgens mij kopt hij ook met z'n ogen dicht. Hij zit echt in een megaflow."

"Als je naar Argentinië kijkt, heb je het alleen over Messi. Wij hebben het alleen over Dumfries. Het is echt ongelooflijk. Ik vind het echt bijna een wonder inmiddels", vervolgt de analist. "Hij wil constant weg. Dat kan haast niet joh. Een geweldenaar is het."

Van der Vaart ziet dat de Internazionale-back zich goed heeft ontwikkeld. "Vroeger werd hij nog weleens weggestuurd in de loop en dan werd hij onrustig. Nu zie je hem ballen aannemen die meteen goed liggen, dat was vroeger weleens anders. Ik heb genoten van zijn rust in de laatste fase. Zijn ballen komen aan, dan is het de perfecte back."