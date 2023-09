Van der Vaart: 'Het is grappig dat hij steeds onze beste speler is, een genot om naar te kijken'

Rafael van der Vaart heeft genoten van Denzel Dumfries in de wedstrijd tussen Nederland en Griekenland (3-0). De rechtsback leverde de beslissende pass bij alle doelpunten die Oranje maakte in Eindhoven, al kreeg hij officieel maar twee assists achter zijn naam.

"Ik vind het wel grappig: onze beste speler is elke keer Dumfries", zegt Van der Vaart bij de NOS. "Normaal bouw je het team om een nummer 10 heen, of om een goede speler. Hij is een goede speler, begrijp me niet verkeerd, maar eigenlijk moet je hem dan in zijn kracht laten voetballen. Dat heeft hij in deze wedstrijd gedaan. Deze man heeft zoveel energie, het is een vreugde om naar hem te kijken."

Van der Vaart zou dan ook vasthouden aan het systeem met de wingbacks: "Ja, zeker. Je hebt nu gewoon lekker gespeeld. Dat gevoel moet je meenemen naar zondag toe, dan moet je geen veranderingen doen."

Pierre van Hooijdonk is het daarmee eens, al merkt hij dat er altijd weerstand is wanneer Oranje afstapt van het traditionele 4-3-3-systeem. "Omdat we hier in Nederland zijn. Want hier in Nederland moeten we 4-3-3 spelen, dat is de Hollandse School. Dat hebben we onszelf wijsgemaakt. Ik vind het onzin, ik vind dit juist hartstikke realistisch. Met 4-3-3 loopt het niet, dan verander je dat toch? Dan blijf je toch niet volharden in 4-3-3? Het is heel normaal om dan een paar spelers te polsen om te kijken hoe zij erin staan."