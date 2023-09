De allerbeste speler van Oranje was met name in de eerste helft niet te stoppen

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond tegen Griekenland een belangrijke stap gezet richting kwalificatie voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won met 3-0 door doelpunten van Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst. FCUpdate beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Rapportcijfers Oranje:

Mark Flekken: 7

Flekken kreeg de voorkeur boven Bart Verbruggen en Andries Noppert. Hij heeft bondscoach Ronald Koeman geen reden gegeven om in de volgende wedstrijd tegen Ierland voor een andere keeper te kiezen. Flekken was aan de bal rustig onder Griekse druk, leverde in de twintigste minuut een mooie pass op Blind, was geconcentreerd toen hij in minuut 44 een vrije trap van Anastasios Bakasetas tegenhield en bokste na 62 minuten een corner weg met twee vuisten. Veel meer hoefde Flekken niet te doen.

Denzel Dumfries: 8,5

Een van de grote uitblinkers in de sterke eerste helft van Oranje, met name in aanvallend opzicht. Zo kwam de rechtsback voorafgaand aan de 1-0 boven Dimitrios Kourbelis uit en kon hij een assist geven; de 2-0 en de 3-0 bereidde hij voor met goed voetenwerk. Dumfries bekroonde zijn sterke optreden bijna met een goal, maar trof van afstand de paal. "Zijn assist bij de 3-0 was een geweldige stiftbal", zei Pierre van Hooijdonk in de pauze. Rafael van der Vaart over de voorzet bij de 3-0: "Dan lukt ook alles!" Ook in de tweede helft lukte veel bij Dumfries. Zeven minuten voor tijd werd Dumfries vervangen door Matthijs de Ligt.

© ProShots

Lutsharel Geertruida: 8

De verdediger van Feyenoord speelde pas zijn vierde interland, maar het leek alsof hij al jaren deel uitmaakt van de defensie. Op de momenten dat het moest, toonde hij zich sterk in de duels met bijvoorbeeld Vangelis Pavlidis, Georgios Masouras en Petros Mantalos. In de tweede helft kwam hij enkele keren goed op door de as van het veld; halverwege het tweede bedrijf haalde hij met een balverovering de angel uit een vlugge Griekse tegenstoot.

Virgil van Dijk: 6,5

De aanvoerder van Oranje wist met name Pavlidis uit zijn spel te houden. Zo won hij in de zesde en dertiende minuut een duel van de AZ-spits en blokte hij in de blessuretijd van de eerste helft een schot van de spits. Na ruim een uur werkte Van Dijk een dreigende voorzet van Kostas Tsimikas. Een prima optreden van de Liverpool-verdediger, die in de slotfase echter nog wel een onnodige gele kaart incasseerde

Nathan Aké: 6

De wedstrijd van Aké eindigde al na de eerste helft, als gevolg van een ongelukkig moment dat hij beleefde. Hij gleed uit en greep naar zijn hamstring; Stefan de Vrij was zijn vervanger. Het ongelukkige moment van Aké leidde tot een handsbal waar een gevaarlijke Griekse vrije trap uit volgde – maar maakte de Manchester City-stopper geen fouten. Zo maakte hij in minuten veertien en negentien een Griekse voorzet onschadelijk. Het is voor Aké te hopen dat zijn blessure meevalt.

Daley Blind: 6,5

De verrassende basisklant van Oranje was met zijn aanvallende bijdrages van waarde. Zo leverde hij enkele dreigende corners, waarvan die in de zeventiende minuut leidde tot het openingsdoelpunt van De Roon. Ook gaf hij na een kwartier een mooie dieptepass op Simons. In de tweede helft kwam Oranje sowieso minder aan aanvallen toe en vonden de aanvallen ook vaker plaats over de rechterflank, waardoor Blind weinig in het stuk voorkwam.

© ProShots

Frenkie de Jong: 6,5

De middenvelder maakte in de elfde minuut grote indruk met een sprint langs meerdere Grieken. Het leek een voorbode van een spectaculair optreden van de in vorm verkerende Barcelona-ster, maar dat viel alleszins mee. Mede doordat Griekenland niet zoveel druk zette, kon De Jong zich niet echt onderscheiden. Een kwartier voor tijd werd De Jong gewisseld.

Marten de Roon: 6,5

Veel ogen waren gericht op De Roon, die een wisselende wedstrijd speelde. Hij opende de score met een overtuigende knal, zijn eerste doelpunt in 38 interlands, en dat was zeker niet zijn enige goede moment van de wedstrijd. Tegelijkertijd verloor hij de bal wat te vaak, halverwege de eerste helft werd Ronald Koeman zelfs woest toen hij onnodig balverlies leed. In de tweede helft had De Roon nog een goede balverovering op het middenveld in huis, alvorens hij werd gewisseld.

Xavi Simons: 7

Het duurde even voordat Simons in de wedstrijd kwam – hij was in het eerste halfuur niet altijd gelukkig in zijn passing – maar daarna wist hij het publiek te vermaken. Zo kwam hij in minuut 28 fraai tussen twee tegenstanders door en wist hij bijna te scoren met een van richting veranderd schot. "Ik vind het heerlijk om te zien. De kwaliteit druipt ervan af", zei Van der Vaart in de pauze. Ook werkte Simons goed samen met Denzel Dumfries voorafgaand aan de 2-0. In de tweede helft kon Simons helaas minder sprankelen.

© ProShots

Wout Weghorst: 6,5

De doelpuntendroogte duurde bijna een half jaar, maar Weghorst maakte zijn eerste doelpunt sinds 9 maart (toen voor Manchester United). "Alles wat hij heeft gedaan, deed hij goed. Hij maakte een goed doelpunt. Wat me ook aanstaat: hij blijft weg als diepe spits, waardoor ruimtes ontstaan tussen de linies voor Gakpo en Simons", merkte Van Hooijdonk op in de pauze.

Cody Gakpo: 7

Het hoogtepunt voor Gakpo was zijn doelpunt na een half uur: hij ontving een voorzet van Dumfries, nam rustig aan in het strafschopgebied en rondde beheerst af. Ook was hij belangrijk voorafgaand aan de 3-0, door weg te draaien bij zijn tegenstander en een goede sprint in te zetten. Na een uur onderscheidde Gakpo zich in 'zijn' Eindhoven met een fraaie actie tussen drie Grieken door en vlak daarna werd hij naar de kant gehaald.

Stefan de Vrij: 7

De verdediger van Internazionale maakte aan het begin van de tweede helft zijn entree als vervanger van Nathan Aké. Hij hoefde in verdedigend opzicht weinig werk te verrichten, maar was in de opbouw wel van waarde met strakke inspeelpasses op bijvoorbeeld De Jong en Simons.