Van Gaal houdt de gemoederen bezig: ‘De term ‘duister dealtje’ nam Louis niet in de mond, maar…’

Louis van Gaal bleef lang buiten beeld, maar met één uitspraak heeft hij naast Nederland óók Argentinië op z’n kop gezet. Volgens de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal was het kraakhelder dat de Argentijnen het afgelopen WK in Qatar moesten winnen. Sjoerd Mossou heeft vol verbazing naar de woorden van de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München geluisterd en moet denken aan een recente uitzending van Studio Voetbal.

Argentinië werd in de aanloop naar het eindtoernooi in Qatar bestempeld als één van de grote favorieten voor de eindzege. De start van het WK verliep echter desastreus voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Het eerste groepsduel met Saudi-Arabië resulteerde in een nederlaag en een afgang dreigde. Maar de Argentijnen richtten zich op, versloegen Mexico en Polen en plaatsten zich uiteindelijk nog als groepswinnaar voor de volgende ronde. In de knock-outfase werd afgerekend met Australië, Nederland én Kroatië, alvorens in de finale Frankrijk na strafschoppen werd verslagen.

Maar volgens Van Gaal is het niet allemaal even eerlijk gegaan. De voormalig bondscoach van Oranje zei afgelopen maandag voor de camera van de NOS dat de Argentijnse eindzege ‘vooropgezet spel’ was geweest en dat Lionel Messi het toernooi moest winnen. “Zonder ook maar een spoortje van twijfel - en nog minder bewijs”, schrijft Mossou in zijn column bij het Algemeen Dagblad. Het doet de verslaggever denken aan de uitzending van Studio Voetbal waarin Pierre van Hooijdonk Ajax-trainer Maurice Steijn betichtte van ‘duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ in zijn tijd bij NAC Breda. “De term ‘duister dealtje’ nam Louis niet in de mond, maar heel veel verschil met de Studio Voetbal-gate was er nou ook weer niet”, stelt Mossou.

“De oud-bondscoach van Oranje suggereerde plompverloren vals spel, ook in dit geval zonder noemenswaardige onderbouwing, over nota bene het grootste voetbaltoernooi ter wereld”, vervolgt hij. Mossou moet echter bekennen dat de gedachte van de keuzeheer niet heel ver gezocht is. “Die gedachte op zichzelf was niet per se vreemd natuurlijk. Dat WK-organisator Qatar er alle belang bij had om Messi eindelijk zijn wereldtitel te geven, was wel helder: de oliestaat was bij Paris Saint-Germain nota bene de verkapte werkgever van de Argentijn. Messi had na verloop van tijd zóveel commerciële deals in het Midden-Oosten, dat je hem gerust als de mascotte van de regio kon beschouwen. De gouden bisht lag al klaar naast het erepodium.”

Van Gaal ging voor de camera van de NOS vooral in op de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland. Hij zag een groot verschil tussen hoe de Argentijnen en zijn ploeg de doelpunten maakten - waarmee hij waarschijnlijk doelde op de strafschop in de tweede helft - en benoemde het gedrag van de Zuid-Amerikanen. “De niet gegeven gele kaart na een volledig bewuste handsbal van Messi - puur objectief gezien de meest krankzinnige van alle arbitraire beslissingen, misschien wel van het complete toernooi - benoemde Van Gaal niet. Dat maakte zijn betoog inhoudelijk niet erg sterk, je zou er met gemak een slechte verliezer in kunnen ontdekken, maar ergens had het ook wel weer wat”, stelt Mossou. “Dit volstrekt autonome karakter dat zomaar roept wat-ie denkt, uitgerekend in dit tijdperk van massahysterie. De pensionado is nóg afhankelijker van geest dan de trainer al was.”