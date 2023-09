Vincent Schildkamp en Kenneth Perez worden het niet eens over Virgil van Dijk: 'Vind jij dat nou echt?'

Vincent Schildkamp en Kenneth Perez zijn het maandagavond niet eens geworden over de rol van Virgil van Dijk bij het Nederlands elftal. De verdediger fungeert als aanvoerder in het elftal van Ronald Koeman, maar voldoet volgens Perez niet als ‘de onbetwiste leider’. Schildkamp vindt op zijn beurt van wel en gaat de discussie aan met de oud-voetballer.

Van Dijk is na de interlandperiode onderwerp van gesprek. De Liverpool-verdediger, die volgens Perez een uitstekende wedstrijd speelde tegen Ierland, ontving afgelopen dagen de nodige kritiek. Bij Voetbalpraat van ESPN stelt Perez dat Frenkie de Jong een betere leider is dan Van Dijk. “Dat is veel meer een leider, eerlijk gezegd. Hij is een onbetwiste basisspeler bij FC Barcelona.”

Zowel Jeroen Elshoff als Vincent Schildkamp kunnen hun niet vinden in de uitspraken van Perez. “Jij relateert het leiderschap puur en alleen aan voetballende kwaliteiten. Charisma, status etc. spelen toch ook een rol?”, vraagt laatstgenoemde zich af. “Ik vind Van Dijk helemaal niet op een leider lijken, hij is alleen groot en sterk”, reageert Perez vervolgens.

Schildkamp stelt dat Van Dijk zich ook voor de interview camera's goed als aanvoerder manifesteert. “Vind je dat? Nou, ik totaal niet. Het is altijd heel obligaat en right down the middle. Als je het daarover wilt hebben, geeft Frenkie de Jong toch véél betere interviews? Ik vind Van Dijk een beetje een ‘gemaakte' leider", stelt Perez.

