Volgende Feyenoord-vertrekker aanstaande? 'Ik vind dat werkelijk ongelofelijk'

Feyenoord verkocht met Orkun Kökcü, Marcus Pedersen en Danilo een aantal spelers deze zomer, maar is erin geslaagd om Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko te behouden. Rond laatstgenoemde speelde deze zomer eigenlijk niets en dat was tot verrassing van Hans Kraay jr., die hem wel naar de Premier League had zien gaan.

“We hebben het allemaal over de transferdeadline, wie er goede spelers heeft aangetrokken of niet. Maar de belangrijkste transfer van Feyenoord voor mij is, wat geen transfer is, is dat Dávid Hancko 'gewoon' is gebleven”, vertelde Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft snelheid, kan indribbelen, kan koppen. Ik vind het werkelijk ongelofelijk dat er geen enkele Premier League-club, die met 35, 40, 45 of 50 miljoen euro smijten, voor hem gekomen is. Ik vind hem echt een van de beste spelers van Nederland. Dat wilde ik nog even kwijt”, zei Kraay in de slotfase van het programma over de linksbenige Tsjechische centrale verdediger.

Trainer Arne Slot hield ook al voorzichtig rekening met een vertrek van Hancko in de komende zomer, zo vertelde hij bij ESPN toen hij uitlegde waarom Feyenoord een van de twee linksbenige centrale verdedigers, Ramon Hendriks, liet gaan. “Het zou kunnen zijn dat dit het laatste jaar van Hancko is, dat is niet ondenkbaar. Of Hendriks een goede vervanger is, kun je moeilijker inschatten als hij een jaar op de bank zit.”