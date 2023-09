Weinig vertrouwen in Ajax: 'Die gaan echt wel weer bevend richting die wedstrijd tegen Feyenoord'

Ajax krijgt woensdagmiddag een kans om iets te doen aan de 0-3 achterstand in De Klassieker tegen Feyenoord, maar er zullen weinig mensen vertrouwen hebben in een goede afloop voor de Amsterdammers. Dave Aalbers van Voetbal International verwacht dat de ploeg van trainer Maurice Steijn met knikkende knieën het restant van het treffen met de aartsrivaal tegemoet gaat.

Steijn was na afloop van het Europa League-treffen tussen Ajax en Olympique Marseille opvallend positief over het optreden van zijn ploeg. Ajax had Olympique Marseille met kunst en vliegwerk op een 3-3 gelijkspel gehouden, maar Steijn was desondanks van mening dat hij een heel goed Ajax had gezien. De Fransen kregen echter vooral in de eerste helft kans op kans. In de tweede helft leken de Amsterdammers de organisatie wat beter op orde te hebben, maar van een boost richting De Klassieker tegen Feyenoord was allesbehalve sprake.

Dat bleek zondagmiddag op het veld in de Johan Cruijff ArenA. Ajax keek binnen een helft tegen een 0-3 achterstand aan. Ajax was rijp voor de slacht, maar het duel werd na tien minuten spelen in de tweede helft definitief gestaakt, nadat het eerder al even was stilgelegd. Ajax bevestigde dinsdagmorgen dat het restant van De Klassieker woensdag vanaf 14.00 uur wordt gespeeld. Aalbers verwacht niet dat Ajax het opeens een stuk beter voor elkaar heeft. “Je hebt ook gewoon het idee dat het de komende tijd gewoon niet snel… Je ziet gewoon niet echt een aanknopingspunt waarom het in de komende tijd ineens wel goed zal gaan, dus ik heb wel het idee dat het ontslag van Sven Mislintat zondagavond pas het eerste dominosteentje is dat is gevallen”, vertelt de verslaggever in VI ZSM.

Aalbers verwacht dat er de komende tijd nog wel meer mensen hun spullen zullen moeten pakken in Amsterdam. Of dat al gebeurt na het restant van De Klassieker, zal dan moeten blijken. Duidelijk is dat de druk op Steijn zijn schouders gigantisch is. Ajax staat momenteel veertiende in de Eredivisie en heeft al tien punten minder dan PSV. “Wat dat betreft was het voor Ajax misschien ook wel lekker geweest als ze deze woensdag wel tegen FC Volendam konden spelen en dat Steijn in ieder geval weer wat krediet kon opbouwen door misschien met 2-0 van Volendam te winnen, waardoor het publiek weer een klein beetje rustig wordt, maar die kans vervalt ook”, zegt Aalbers.

In plaats van FC Volendam krijgt Ajax voor de tweede keer in korte tijd bezoek van Feyenoord. De Klassieker wordt woensdag om 14.00 uur hervat bij een 0-3 tussenstand. Als trainer van AZ gaf Arne Slot ooit een 0-4 voorsprong uit handen tegen Sparta, maar Aalbers schat de kans één procent dat Ajax tegen Feyenoord voor een bizarre comeback kan zorgen. “Als je ziet hoe onzeker die spelers aan de bal waren en wat Pieter (Zwart, red.) al aangaf, dat ze allemaal naar elkaar aan het wijzen waren wat de ander moest doen… Het zelfvertrouwen is niet binnen twee dagen terug, dus die gaan echt wel weer bevend richting die wedstrijd tegen Feyenoord. Die hebben echt niet het idee dat ze dit even gaan omdraaien.”