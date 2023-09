Werk aan de winkel voor Van Praag: 'De RvC had voor een aantal transfers moeten gaan liggen'

Ronald de Boer vindt het een goede zet van Ajax om Michael van Praag aan te stellen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De oud-speler van de kwakkelende topclub hoopt dat er door de 76-jarige Amsterdammer weer belangrijke knopen worden doorgehakt door de RvC. Dat is deze zomer niet gebeurd, stelt De Boer.

"Ik ken Michael natuurlijk uit de meest succesvolle periode uit mijn carrière", vertelt De Boer in gesprek met ESPN. "Ik vond het altijd een hele bekwame, kundige man. Iemand met uitstraling en charisma. Iemand écht met een Ajax hart. Het lijkt mij een hele goede zet, ik word er wel vrolijk van." De Boer ziet de huidige status van Ajax met lede ogen aan. "Als Ajax-liefhebber vind ik het natuurlijk heel triest dat de club na zoveel mooie jaren, zo in verval kan raken."

De Boer hoopt dat met Van Praag in de RvC harder wordt opgetreden binnen Ajax en noemt de transferzomer als voorbeeld. De oud-Ajacied haalt de komst van Carlos Forbs aan. "Ik heb niks tegen die jongen persoonlijk, want het lijkt me een goede speler. Maar de allergrootste talenten van de Ajax-jeugdopleiding, zijn allemaal linksbuitens. De RvC had gewoon voor een aantal transfers moeten gaan liggen. Ik hoop dat ze dat met Van Praag aan het roer wel zullen doen."

Ajax bevestigde donderdag dat er gesprekken lopen met Van Praag (76) en Leo van Wijk (76). Zij moeten toetreden tot de RvC om rust te scheppen in de bestuurlijke chaos in de Johan Cruijff ArenA. Het is de bedoeling dat ze de plekken van Pier Eringa en Jan van Halst in gaan nemen. Eringa stapte eerder deze week op, terwijl Van Halt de RvC verliet om aan de slag te gaan als interim-algemeen directeur van Ajax. Van Praag en Van Wijk worden op op 10 november tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgedragen.