Wijndal kiest eieren voor zijn geld en gaat op huurbasis de Champions League in

Owen Wijndal vertrekt na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt alsnog bij Ajax. De linksback hoeft in Amsterdam niet te rekenen op veel speeltijd en vertrekt op huurbasis naar Antwerp. Daar krijgt hij te maken met technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel.

Het nieuws over Wijndal wordt dinsdagochtend gebracht door Ajax en Antwerp. Wijndal ziet het naar verluidt niet zitten om de concurrentiestrijd aan te gaan in de Johan Cruijff ArenA. Na de transferperiode heeft trainer Maurice Steijn met Gastón Ávila, Borna Sosa en Anass Salah-Edinne al drie opties voor de linksbackpositie. Ávila kwam deze zomer voor ruim 12,5 miljoen euro van Antwerp naar Ajax.

Wijndal kwam een jaar geleden voor zo'n tien miljoen euro over van AZ. Toch heeft de linkspoot nooit kunnen overtuigen in het shirt van de Amsterdammers. De elfvoudig international van Oranje ligt nog tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA. Bij Antwerp hoopt hij op meer kansen op speeltijd bij de ploeg van trainer Van Bommel. De transfermarkt in België is langer op dan die in Nederland.

In het Bosuil Stadion komt Wijndal de nodige Nederlanders tegen. Van Bommel heeft met Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Gyrano Kerk al drie andere landgenoten bij zijn selectie. Antwerp werd vorig seizoen kampioen in de Jupiler Pro League. Dit seizoen is de start een stuk minder soepel. Na vijf wedstrijden staat Antwerp op de achtste plek. De club heeft acht punten bij elkaar gevoetbald.