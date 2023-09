Wilfred Genee komt met groot nieuws, Johan Derksen vreest wéér buikpijn in de auto

Presentator Wilfred Genee kwam woensdagavond met 'groot nieuws' in Vandaag Inside. Op 10 december gaat er voor de tweede keer een Oudjaarsavond-show worden opgenomen in het Ziggo Dome in Amsterdam. Johan Derksen bewaart geen goede herinneringen aan de eerste editie: "Ik ben vanuit Grolloo met pijn in mijn buik daar naartoe gereden."

Op de feestelijke avond zal onder meer zanger Marco Schuitmaker, bekend van megahit Engelbewaarder, zijn opwachting maken. Derksen, die bekendstaat als liefhebber van hele andere genres, denkt ook daar het zijne van: "Harry Muskee zei altijd over Jannes: 'Ik schaam me als Drent dat hij ook uit Drenthe komt.' Dat heb ik met deze muziek ook." Al moet hij daar gelijk wel aan toevoegen: "Maar het is een hele aardige jongen."