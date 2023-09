Willem II heeft beet en vindt opvolger Robbemond in België

Willem II heeft zaterdag bekendgemaakt dat de Belg Peter Maes (59) als opvolger van de ontslagen Reinier Robbemond aan de slag gaat. De oefenmeester zat de afgelopen jaren zonder club en tekent in Tilburg een contract voor het restant van dit seizoen.

Maes was als keeper actief voor onder meer Anderlecht en Standard Luik en ging na zijn actieve loopbaan aan de slag als trainer. In het verleden had hij onder meer KV Mechelen, KRC Genk en Lommel SK onder zijn hoede. Sinds september 2021, toen hij al na zeven wedstrijden afscheid nam van Beerschot, zat de coach werkloos thuis. Maes kwam in België in opspraak in de zaak 'Propere Handen', die draaide om betalingen met zwart geld. In juni van dit jaar schikte hij met het Belgische OM, waarmee strafrechtelijke vervolging werd voorkomen.

Nadat FC Utrecht met het wegsturen van Michael Silberbauer de seizoensprimeur had in het Nederlandse profvoetbal, was Willem II op 5 september de eerste club in de Keuken Kampioen Divisie die de trainer op straat zette. De 1-4 thuisnederlaag tegen rivaal NAC Breda werd Robbemond fataal. Opvallend genoeg nam ook die club in de persoon van Peter Hyballa inmiddels afscheid van de trainer waarmee het seizoen werd begonnen.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel is tevreden met de komst van Maes: "Peter is een trainer die zijn sporen heeft verdiend in België", zegt hij op de clubsite. "Het is een trainer waarbij discipline, fitheid en winnaarsmentaliteit hoog in het vaandel staan", somt de td op. "Zijn visie en zijn manier van voetballen sluiten naadloos aan bij die van de club", besluit Van Geel.

Voor Maes komt zijn nieuwe klus in Nederland na de Propere Handen-zaak als geroepen, zo legt hij uit. "Afgelopen zomer heb ik een vervelende periode afgesloten door te schikken met de belastingdienst, waardoor dat hoofdstuk nu definitief voorbij is. Ik kijk vooruit naar wat ik graag doe: bezig zijn met voetbal."