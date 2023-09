Na FC Utrecht ook eerste coach in de Keuken Kampioen Divisie razendsnel ontslagen

Willem II neemt per direct afscheid van trainer Reinier Robbemond. De Tilburgers kennen een teleurstellende start in de Keuken Kampioen Divisie en dat kost de oefenmeester de kop. Robbemond zag zijn ploeg dinsdagochtend met 1-4 verliezen van aartsrivaal NAC Breda.

De wedstrijd tussen Willem II en NAC werd dinsdag uitgespeeld nadat het duel zondag werd gestaakt. De bezoekers stonden zondagmiddag al met 0-3 voor in het Koning Willem II Stadion, waar de eindstand dinsdag dus werd bepaald op 1-4. Voor de wedstrijd liet de aanhang van Willem II zijn onvrede al blijken door middel van verschillende spandoeken. De pijlen werden gericht op trainer Robbemond, technisch directeur Teun Jacobs en algemeen directeur Martin van Geel.

Willem II maakte het afscheid van Robbemond dinsdagmiddag bekend. De 51-jarige oefenmeester had eigenlijk nog een contract tot de zomer van 2024. Vorig seizoen werd hij aangesteld op opvolger van Kevin Hofland en haalde Robbemond met Willem II de play-offs. Daarin werden de Brabanders uitgeschakeld door VVV-Venlo. Nu is de competitiestart met vijf punten uit vier wedstrijden ook teleurstellend te noemen. Willem II staat vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie.

"Reinier heeft in een sportief zwaar jaar de verantwoordelijkheid genomen en afgelopen seizoen veel punten behaald met Willem II. Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden. Ik wil Reinier bedanken voor de prettige samenwerking en zijn inzet voor de club en wens hem veel succes voor de toekomst", aldus technisch directeur Jacobs.