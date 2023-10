Ajax bereikt akkoord met Van 't Schip: dit zijn de details over de samenwerking

Ajax heeft een akkoord bereikt met John van ’t Schip over zijn start als interim-trainer. De oefenmeester neemt het stokje komende week na het treffen met PSV over van Hedwiges Maduro, die ook tegen Brighton & Hove Albion scepter zal zwaaien na het vertrek van Maurice Steijn.

Dat meldt De Telegraaf. Van ’t Schip zal tot het einde van dit seizoen de opvolger zijn van Steijn. Omdat hij na het overlijden van zijn partner momenteel in Turkije verblijft, slaat hij deze week nog over in Amsterdam. In 2009 was Van 't Schip ook één wedstrijd hoofdtrainer van Ajax, destijds na het vertrek van Marco van Basten. Naast de voormalig spits was hij ook actief bij het Nederlands elftal. Ook was hij hoofdcoach van PEC Zwolle, bondscoach bij Griekenland, werkte in het buitenland bij clubs en had hij diverse functies in Amsterdam.

"Met Van ’t Schip kiest Ajax, of beter nog Louis van Gaal, vooral voor iemand met een rijk Ajax-verleden. Van ’t Schip maakte niet alleen elf seizoenen als speler deel uit van de eerste selectie, tussen 1997 en 2010 was hij er in diverse functies als trainer actief. Hij trainde er de onder 17 en onder 19 en fungeerde in het seizoen 2000-2001 als assistent van Co Adriaanse", schrijft de ochtendkrant.

Voor Van 't Schip zal het een eenvoudig programma worden na de duels met Brighton & Hove Albion en PSV, die door Maduro worden afgewerkt. Achtereenvolgend FC Volendam, sc Heerenveen, Brighton, Almere City FC, Vitesse, Olympique Marseille, NEC en het restant van RKC Waalwijk is het programma van Ajax na deze zware weken, die het vertrek van Steijn in de hand hebben gewerkt.