Ajax-duo gefileerd na dramatische helft tegen PSV: 'KKD-niveau'

Ajax werd zondagmiddag in de tweede helft gesloopt door PSV. Vooral achterin zag het er niet goed uit bij de Amsterdammers, zag analist Marciano Vink na de 5-2 overwinning van de Eindhovenaren in het Philips Stadion.

“Gaston Avila was een totaal andere speler in de tweede helft. Hij houdt de binnenkant niet dicht”, gaf Vink bij ESPN een aantal voorbeelden waar de Argentijn totaal aan de verkeerde kant stond. “Hij heeft gezegd dat hij een centrale verdediger is, links centraal. Maar als back houdt hij de binnenkant niet dicht. Johan Bakayoko had de tweede helft van zijn leven.”

Artikel gaat verder onder video

Kees Kwakman kwam tot dezelfde conclusie als zijn collega-analist. “Maar ook Josip Sutalo ging een aantal keer niet vrijuit… En wat te denken van Anton Gaaei? Ook Hirving Lozano had de tweede helft van zijn leven.” Presentator Jan Joost van Gangelen vroeg zich hardop af of de beide backs van Ajax niet gewoon van het niveau van de Eerste Divisie zijn.

“KKD-niveau? Hmm, ja. Jij zegt, maar het is zeker niet veel hoger”, moest Vink erkennen over de twee Ajax-verdedigers, die tegen PSV na de pauze totaal door de mand zakten. Maar waar PSV halverwege volop spelers kon inbrengen, moest Maduro het doen met invallers als Mika Gods en Anass Salah-Eddine. Vink: “Ajax heeft voor 120 miljoen euro ingekocht, maar is daarin enorm tekort geschoten.”