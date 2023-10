Ajax en PSV wilden Feyenoord-parel: 'Ik dacht: jullie willen mij helemaal niet écht'

Feyenoord-talent maakte dit seizoen zijn debuut in de Eredivisie namens de Rotterdammers, maar had dat ook namens een andere topclub kunnen doen. Toen hij op 14-jarige leeftijd de overstap maakte naar De Kuip, hadden PSV en Ajax ook belangstelling. Zijn toenmalige werkgever Sparta Rotterdam zag hem zelfs liever naar Amsterdam verkassen.

Dat vertelt Zechiël in de podcast Kein Geloel. “Sparta had liever dat ik naar Ajax zou gaan", aldus de jonge middenvelder. De Kasteelclub heeft sinds 2019 een samenwerkingsverband met Ajax wat jeugdspelers betreft, dat voor een vast bedrag elk jaar de beste talenten mag oppikken. In die constructie had Sparta er vermoedelijk meer aan gehad, maar naar Amsterdam vertrekken was voor Zechiël geen optie.

“Ik ben een Rotterdammer, mijn hele familie is voor Feyenoord. Voor mij was het dus wel duidelijk waar ik heen wilde.” Bovendien kwam Ajax pas een tijdje nadat Feyenoord, waar hij vorige week de handtekening zette onder een verbintenis tot 2028, de voetballer wilde inlijven. "Ik dacht: jullie willen mij helemaal niet, jullie willen me alleen uit handen van Feyenoord houden omdat dat jullie concurrent is.”

Hoewel zijn start in Rotterdam-Zuid lastig was, noemt Zechiël het met terugwerkende kracht ‘een geweldige keuze’. Tegen Almere City FC maakte hij zijn officiële debuut, na een zomer hard werken. Hij trainde namelijk door in de hoop aan te kunnen sluiten bij het eerst team. Dat lukte met een officieel debuut tegen Almere City, maar tegen Villarreal speelde hij in de voorbereiding al in een volle Kuip. “Dat was kippenvel.”