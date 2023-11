Ajax-fans smelten na zien trainingsfoto: 'Een gouden handdruk'

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft zijn eerste training afgewerkt in de stromende regen dinsdagmiddag. Desondanks stond de inmiddels 85-jarige (!) Sjaak Swart langs het trainingsveld om de eerste training te bekijken van de oefenmeester. Die had uiteraard even een moment tijd om langs het clubicoon te lopen om hem een hand te geven.

Ook de Ajax-fans vonden het een geweldige foto die geschoten werd tijdens de kletsnatte training, van Van ’t Schip en clubman Swart. Die had weliswaar een paraplu opgestoken tegen de regen, maar ondanks al het water dat naar beneden viel en de slechte resultaten, stond hij toch maar keurig langs de kant van het veld.

Van ’t Schip is deze officieel begonnen aan zijn job als hoofdtrainer van Ajax. Nadat Hedwiges Maduro twee duels interim-trainer was van de Amsterdammers, heeft Van ’t Schip voorlopig het stokje overgenomen van de vertrokken Maurice Steijn. Van 't Schip is niet het enige clubicoon dat is teruggekeerd: ook onder anderen Louis van Gaal, Danny Blind en John van 't Schip kwamen terug naar Ajax.