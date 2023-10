Ajax dreigt met harde maatregelen: 'Dit kan en zal niet worden geaccepteerd'

Ajax heeft na een evaluatie van de gebeurtenissen rond de wedstrijd tegen Feyenoord de eigen aanhang een stevige waarschuwing uitgedeeld. Als de wanordelijkheden zich herhalen, dan zijn collectieve maatregelen volgens de Amsterdamse club onontkoombaar.

Ajax schrijft in een statement dat het de ongeregeldheden rond De Klassieker samen met de driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) heeft geëvalueerd. "De wedstrijd Ajax - Feyenoord kenmerkte zich door vuurwerk in het stadion en de ongeregeldheden buiten het stadion. De wedstrijd werd stilgelegd en de ME heeft uiteindelijk traangas in moeten zetten om de orde buiten het stadion te herstellen. Dit wangedrag kan en zal niet worden geaccepteerd door Ajax en de driehoek."

"Het beleid van zowel Ajax, gemeente Amsterdam, politie en OM is dat de afgelopen jaren primair is ingezet op een dadergerichte aanpak: de goeden moeten zo min mogelijk onder de kwaden leiden. Daders van het afsteken van vuurwerk, vernielingen, geweld, openbare ordeverstoringen of discriminatie hebben een civiel- of bestuursrechtelijke maatregel gekregen en/of zijn strafrechtelijke vervolgd. Waar dit niet mogelijk is gebleken, kwam dat veelal omdat individuen zich verschuilen in de menigte, zich verstoppen onder doeken of achter bivakmutsen."

Ook na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd ingezet op deze dadergerichte aanpak. "Er zijn vijftien personen aangehouden, en het onderzoek op basis van beelden naar tien andere verdachten van openlijk geweld loopt nog. Ajax heeft tot nu toe 32 supporters die betrokken zijn geweest bij de verschillende (vuurwerk)incidenten geïdentificeerd. Zij krijgen een stadionverbod opgelegd en zijn met ingang van Ajax - AZ niet welkom."

"Indien wanordelijkheden zich herhalen wordt de hier bovengenoemde dadergerichte aanpak moeilijker toepasbaar en zijn collectieve maatregelen, zoals het plaatsen van netten of in het uiterste geval het sluiten van tribunevakken of het spelen van wedstrijden zonder (uit)publiek, onontkoombaar. Alle partijen spreken echter de hoop uit dat het zover niet hoeft te komen en scharen zich achter de tienduizenden welwillende Ajax-supporters die zich wel gedragen en veilig en ongestoord van het voetbal moeten kunnen genieten."