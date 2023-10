Ajax zorgt voor grote verbijstering op website: 'Wat een ongelooflijk respectloze, arrogante club'

Op social media is ophef ontstaan over de ranglijst van de Eredivisie die op de website van Ajax staat. De Amsterdammers bezetten op deze ranglijst de tiende plaats, terwijl ze in werkelijkheid de nummer vijftien van de Nederlandse competitie zijn. Wat blijkt? De gestaakte wedstrijd tegen RKC Waalwijk wordt als zege gerekend.

Ajax heeft volgens de eigen website in zes wedstrijden acht punten veroverd met een doelsaldo van -2. Dat zou kloppen als de wedstrijd tegen RKC Waalwijk zaterdagavond in 2-3 was geëindigd. Het duel in het Mandemakers Stadion werd in de 84ste minuut echter stilgelegd (en vervolgens definitief gestaakt) na een botsing tussen Brian Brobbey en Etienne Vaessen, waarbij de doelman van de Waalwijkers knock-out raakte.

Artikel gaat verder onder video

Ajax staat op dit moment dus nog op vijf punten uit vijf wedstrijden, maar zo staat dat niet op de website van de Amsterdamse club. “Wat een ongelooflijk respectloze, arrogante club”, schrijft een boze supporter van Feyenoord op X. “Dit is wel het meest zielige dat ik voorbij heb zien komen. Wat zijn ze paniek daar in Amsterdam”, reageert een ander. Een Ajax-supporter probeert de boel te nuanceren. “Vaak wordt deze data automatisch ingeladen en Ajax zal wel gebruik maken van een dienst die de virtuele stand bijhoudt. Niet van alles een groot probleem maken”, reageert hij.

Ajax heeft de ranglijst op de eigen website inmiddels aangepast. Ook op deze ranglijst staat de Amsterdamse club nu vijftiende,